Letošní ročník ankety Strom roku začíná. Lidé mohou přihlašovat své favority

Foto | Hana Laudátová / Nadace Partnerství Loňským Stromem roku se stala hrušeň, která roste v širém poli u Mrákotína u Skutče v Železných horách.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Do poloviny května mohou lidé nominovat své oblíbené stromy do dalšího ročníku ankety Strom roku. Porota následně vybere z návrhů deset finalistů, o vítězi rozhodne veřejnost hlasováním. Vítězný strom získá poukaz na arboristické ošetření a postoupí do mezinárodní soutěže Evropský strom roku, informoval mluvčí pořadatelské Nadace Partnerství David Kopecký. Stromem roku 2023 se stala hrušeň, která roste v širém poli u Mrákotína u Skutče v Železných horách.

Letos se organizátoři plánují zaměřit na význam a důležitost péče o vzrostlé stromy. Důraz při výběru kandidátů bude odborná porota podle Kopeckého klást i na příběh stromu a význam pro komunitu kolem něj.

"Díky proměněné nominaci mohou komunity nejen podpořit povědomí o zajímavém stromu s příběhem, zvýšit turismus ve své obci a regionu a vyhrát odborné ošetření nebo arboristickou péči na míru. Stříbrný a bronzový strom získají speciální ošetření kořenovou injektáží," uvedla koordinátorka ankety Kateřina Bolečková.

Stromy lze nominovat na www.stromroku.cz, možnost přihlášek končí 19. května. Hlasovat se bude od poloviny července do první poloviny října. Slavnostní vyhlášení vítězů je v plánu 22. října na Hvězdárně a planetáriu Brno.

Stromem roku 2023 se stala hrušeň, která roste v širém poli u Mrákotína u Skutče v Železných horách. Získala 6433 hlasů z celkových 28 250 a stala se třetím ovocným stromem, který ovládl tuzemské hlasování. Na druhém místě v ekologické anketě o nejsympatičtější dřevinu v Česku se umístila lípa u Nepomyšle na Lounsku a bronzovou příčku obsadila lípa rostoucí na školní zahradě v Sulíkově na Blanensku.

Anketu Strom roku vyhlašuje Nadace Partnerství od roku 2002. Hlavním cílem je podpořit aktivní lidi v péči o stromy v místě, kde žijí.

reklama