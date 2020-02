Lidé mohou do soutěže přihlásit projekty na zvládání změn klimatu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Vojtěch Herout / Vojtěch Herout / Adapterra Awards Loni jako nejsympatičtější projekt lidé zvolili Ptačí park Josefovské louky na Náchodsku (na snímku).

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zájemci znovu mohou přihlásit do soutěže uskutečněné projekty pomáhající přizpůsobit města, domy a krajinu změnám klimatu. Minulý týden začal druhý ročník Adapterra Awards, kdy vítězné projekty vybere odborná porota a nejsympatičtější projekt si hlasováním vybere i veřejnost. V tiskové zprávě to za pořadatelskou Nadaci Partnerství uvedl David Kopecký. Loni jako nejsympatičtější projekt lidé zvolili Ptačí park Josefovské louky na Náchodsku.

Technologická nebo přírodě blízká řešení mohou do soutěže hlásit vlastníci, investoři, projektanti nebo zhotovitelé, a to na www.adapterraawards.cz. Tipy na příklady dobré praxe ze svého okolí však může prostřednictvím webu posílat kdokoli. "Všechny kvalitní projekty, které projdou hodnocením odbornou porotou, následně zveřejníme v internetové databázi, která slouží jako živá inspirace obcím, investorům, ale třeba i domácím kutilům," uvedl specialista na adaptace z pořadatelské Nadace Partnerství Martin Ander.

Cenu letos získá i nejlepší řešení z Prahy, která se připojila k partnerům soutěže. "Největší výzvu v Praze vidíme v tom, aby městské organizace klimatické a adaptační cíle vzaly takříkajíc za své. Právě pražské příspěvkovky a další organizace jsou totiž klíčové pro to, aby se adaptační vize staly každodenní praxí. Neméně důležitá je spolupráce odborů magistrátu, zapojení městských částí a v neposlední řadě samotných obyvatel hlavního města, kteří mohou přihlašovat vlastní adaptační nápady a projekty," uvedl náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN).

Čas na přihlášení projektů mají zájemci do konce března. V loňské soutěžní premiéře lidé přihlásili 24 projektů. Pro nejsympatičtější z nich, Josefovské ptačí louky, hlasovalo přes 4000 lidí. Ve veřejném on-line hlasování mohou lidé i letos znovu vybrat ten svůj nejsympatičtější, a to od začátku srpna do konce září.

reklama