Lidé mohou přispět na hipoterapii psychiatrické nemocnice Kosmonosy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Psychiatrická nemocnice v Kosmonosech na Mladoboleslavsku začala letos na jaře nabízet takzvanou adopci zvířat, která využívá pro hipoterapii a animoterapii pacientů. Lidé tak mohou přispívat zejména na krmení nebo veterinární péči například pro koně a další zvířata. Různé druhy zvířat pomáhají v léčbě pacientů s psychiatrickou diagnózou už dvacátým rokem. Loni absolvovalo hipoterapii téměř 500 pacientů, řekla ČTK vedoucí hipocentra Kamila Petrová.

"Provoz centra je nákladný, proto jsme se s prosbou o finanční pomoc obrátili na veřejnost, dobrovolný příspěvek nám pomůže zaplatit krmení, vybavení pro zvířata nebo veterinární ošetření," řekla Petrová. Například péče o jednoho koně podle ní vyjde na 5000 až 6000 korun měsíčně. Lidé si mohou k adopci vybrat z devíti koní, sedmi králíků, dvou morčat, v nabídce je i ovce a koza. "Všechna zvířata se podílí na terapii, s menšími chodíme na oddělení za ležícími pacienty," doplnila Petrová. Sedm koní má licenci pro hipoterapii, kterou uděluje Česká hiporehabilitační společnost, dva koně se na zkoušky připravují.

Hipoterapii využívá většina nemocničních oddělení. Zda je pro pacienty vhodná, rozhodují lékař a psycholog. "Je to dobrovolná aktivita, jen v menšině případů je to součástí léčebného programu," řekla Petrová. Kromě hipoterapie se pacienti mohou zapojit i do pracovní terapie, pomáhají například s krmením a úklidem ve stájích. "Získávají i pracovní návyky a dovednosti, které se jim pak hodí venku, máme dokonce pár lidí, které to tak chytlo, že si pak našli práci u koní i venku," řekla Petrová. Pracovní terapií loni prošlo 374 pacientů, odpracovali téměř 5300 hodin.

Psychiatrická nemocnice v Kosmonosích je druhé nejstarší zdravotnické zařízení svého druhu v ČR. Od roku 1869 sídlí v historických budovách bývalé piaristické koleje, tehdy sem přijali prvních 51 nemocných mužů, první ženy přišly o dva roky později. V roce 1976 bylo ke kosmonoské léčebně připojeno sanatorium v Sadské. Nemocnicí ročně projde kolem 2200 pacientů. Ve čtyřech lůžkových pavilonech je 440 lůžek, 85 lůžek má dislokované pracoviště v Sadské. Zhruba 600 zaměstnanců se stará o pacienty se všemi typy psychiatrických diagnóz, nemocnice nabízí i ambulantní péči a spolupracuje s Centrem duševního zdraví, které provozuje mladoboleslavská organizace Fokus. Loni rozšířila nemocnice ambulantní provoz v Mladé Boleslavi, nyní tam provozuje pět ambulancí.

reklama