Lidé podali přes 5000 připomínek k brněnskému územnímu plánu

Lidé v Brně podali během tří měsíců přes 5000 připomínek k návrhu nového územního plánu města. Shromažďoval je Odbor územního plánování a rozvoje magistrátu. Připomínkovací proces skončil v poslední červnový den, uvedli radní.

Současný územní plán platí v Brně s různými aktualizacemi od roku 1994 a rok 2022 je nejzazší podle stavebního zákona, kdy musí začít platit nový. Hodně si od něj slibují developeři, kteří již několik let říkají, že zastaralý územní plán brzdí bytovou výstavbu.

"Všemi připomínkami se bude odbor intenzivně zabývat. Jejich možnosti zapracování budeme probírat s odborníky, Ústavem výzkumu globální změny klimatu i vysokými školami," uvedl radní pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Veřejná projednání územního plánu musela být kvůli pandemii koronaviru posunuta na konec června, prodloužila se tak o měsíc i doba pro podání námitek a připomínek k územnímu plánu.

"Území plán je nejdůležitějším úkolem koalice, stále dodržujeme harmonogram, který jsme si dali, a to i přes nelehké jaro, kdy se posouval termín veřejného projednání. Teď nás čeká další významná část, a to vypořádání s námitkami a připomínkami," uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Lidé se nejčastěji ptali na ochranu zeleně, řešení klimatické krize nebo na osud zahrádkářských kolonií. "Vnímáme kritiku vůči novému územnímu plánu, ale chtěl bych říci, že vytváří předpoklady pro zelenější město. Je v něm například nově stanoveno plošné procentuální zastoupení zeleně v Brně u ploch, které souvisí s kvalitou prostředí a pohodou bydlení obyvatel," uvedl Chvátal.

Odbor územního plánování teď bude ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna územní plán upravovat podle připomínek obyvatel, městských částí i dalších dotčených institucí. Nové projednání se pravděpodobně uskuteční v polovině příštího roku.

Územní plán určuje rozvojové plochy pro různé typy aktivit, určuje směr budování dopravních tahů a další infrastruktury. Jednou z velkých změn je konec indexu podlažní plochy. Býval jádrem sporů mezi občany a developery, kteří se snažili často do území umístit co nejvyšší budovy. Místo indexu budou stavby limitované maximální výškou. Podle Kanceláře architekta města Brno bude nový plán flexibilnější, aby nebylo nutné dělat tak často jeho změny. Tuto podle tvůrců výhodu naopak někteří považují za nedostatek, protože podle nich umožní stavby, které by striktnější plán zapovídal.

