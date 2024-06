Lidé v Otrokovicích se mohou zapojit do obnovy zeleně, nabídnou místo k výsadbě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obyvatelé Otrokovic na Zlínsku se mohou zapojit do obnovy zeleně ve městě. Mohou nabídnout místo, kde by se daly umístit stromy nebo keře jako náhradní výsadba, sdělila mluvčí radnice Lenka Vaculová.Možnosti pro umístění náhradní výsadby, kdy se za pokácený strom zasadí nový, jsou omezené. "Vlastníci dřevin žádají z různých důvodů v průběhu roku na odboru životního prostředí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle toho, o jak hodnotné dřeviny se z pohledu ekologického i estetického jedná, stanoví správní orgán rozsah náhradní výsadby, to je druh, počet a velikost nově vysazovaných dřevin včetně umístění těchto dřevin na konkrétní parcelu v rámci katastrálního území," uvedla mluvčí. Dřeviny by se měly vysazovat v blízkosti pokácených.

"Zde často vzniká problém s nedostatkem vhodných pozemků pro smysluplné umístění náhradní výsadby. Proto bychom se rádi obrátili i na občany a podnikatelské subjekty a nabídli jim možnost aktivně se zapojit do procesu obnovy zeleně v našem městě. Pokud jste vlastníky či spoluvlastníky potenciálně vhodných pozemků pro výsadbu stromů nebo keřů, ovocných i okrasných, a byli byste ochotni je poskytnout pro tento účel, můžete se zaregistrovat na odboru životního prostředí Městského úřadu Otrokovice," uvedla vedoucí odboru Anna Pšejová.

Pozemky budou zařazeny do přehledu pozemků vhodných pro umístění náhradní výsadby. V případě potřeby by majitelé pozemků byli osloveni k další spolupráci. Nabídky mohou lidé posílat datovou schránkou na adresu města Otrokovice: jfrb7zs, také e-mailem na adresu epodatelna@muotrokovice.cz.

reklama