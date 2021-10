Lidé v Otrokovicích vysázeli 55 stromů, vybrat si mohli javor nebo lípu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Více než pět desítek stromů vysadili na začátku října v Otrokovicích lidé, kteří se zapojili do akce organizované radnicí. Účastníci se v lokalitě nad dálnicí kolem obslužné komunikace k elektrorozvodně Jaříč podíleli na výsadbě nejdelšího stromořadí v Otrokovicích, sdělila starostka Otrokovic Hana Večerková (ANO), podle které se radnice hlásí k celostátní ekologické iniciativě Sázíme budoucnost.

Do druhého ročníku ekologické akce se v Otrokovicích zapojily především rodiny s dětmi. Po registraci si lidé mohli vybrat javor nebo lípu. Původně si měli jámy vykopat sami, ale při přípravě akce narazili pracovníci Technických služeb Otrokovice na kamenité a jílovité podloží, do kterého by se rýčem jámy kopaly jen těžko. Připravili proto jámy předem za pomocí bagru. Zasazených 55 stromů bude lidem připomínat společně strávené chvíle.

"Sázíme budoucnost je krásnou akcí hned ze dvou důvodů. Klade důraz na ekologii a péči o přírodu a zároveň podporuje rodinu jako celek. Rodiče s dětmi mají motivaci pracovat společně, zapojit se, rozdělit si úkoly, kdo se chopí lopaty a kdo bude sázet. Zůstanou pěkné vzpomínky, zážitky. Možná se na místo vrátí s další generací, aby si ukázali, jaký strom kdysi zasadili," uvedla Večerková.

Každý účastník si při sázení mohl na strom uvázat cedulku se svým jménem a odnesl si domů certifikát potvrzující spolupráci s městem Otrokovice při výsadbě nové zeleně. Děti si za odměnu vybraly dárek a každý účastník dostal drobné občerstvení. Otrokovice se do celorepublikové akce Sázíme budoucnost zapojily i v loňském roce, kdy lidé vysázeli 53 stromů a 371 keřů.

Iniciativa Sázíme budoucnost má za cíl vysadit na území Česka deset milionů stromů. Zapojit se může každý. Pokud si lidé na zahradě či u domu vysadí strom, tak se poté mohou zaregistrovat na webových stránkách www.sazimebudoucnost.cz.

reklama