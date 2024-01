Lidé z Pošumaví budou 21. rokem pochodovat proti plánovanému jadernému úložišti

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Chanovice

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obyvatelé pošumavských vesnic budou v sobotu už 21. rok protestovat proti zvažované stavbě hlubinného úložiště jaderného odpadu. Desetikilometrový pochod povede po pomyslném obvodu stavby v parku Horažďovická pahorkatina, kde by mohly být od roku 2050 trvale v hloubce půl kilometru ukládány tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Loni přišlo rekordních přes 500 lidí, aktivita obyvatel nepolevuje, bude se podepisovat petice s požadavky deseti dotčených obcí, řekl Petr Čotek (Sdružení pro budoucnost), starosta Chanovic z lokality Březový potok, která patří mezi čtyři zvažovaná místa pro úložiště v ČR.

Petice plánovanou stavbu odmítá a nesouhlasí s tím, aby ministerstvo životního prostředí v následujících týdnech povolilo geologický průzkum území. Požaduje, aby nezbytnou podmínkou pro určení místa pro úložiště byl souhlas dotčených obcí a odmítá direktivní přístup státu.

Zákon o úložišti, který v polovině listopadu schválila Sněmovna, vrátil koncem prosince Senát. Požaduje, aby finální lokalitu pro stavbu zhruba za 110 miliard Kč, která má být vybrána do roku 2028, neschvalovala jen vláda, ale také obě komory Parlamentu. Platforma proti hlubinnému úložišti, která sdružuje obce a spolky ze všech čtyř zvažovaných lokalit, to uvítala, ale trvá na souhlasu obcí. Poslanci budou o zákonu rozhodovat znovu asi v polovině ledna. Právo veta pro obce Senát odmítl.

Podle bývalého starosty Chanovic Petra Kláska, který je za Březový potok pověřený k jednání o úložišti, by mělo být v demokracii samozřejmostí respektování názoru dotčených obcí a zastupitelstev. "Ve Skandinávii, kde jsou s přípravou úložiště nejdál, je toto pravidlo používáno a stát se tam partnersky dohodl se samosprávami," řekl. Pokud by se podle starostů uzákonil souhlas obcí s umístěním, nastavila jasná technická a bezpečnostní pravidla i výše kompenzací, byla by cesta k nalezení konečné lokality otevřená.

V polovině listopadu se 20 obcí z Pošumaví dohodlo na tom, že bude co nejvíc zdržovat procesy směřující k přípravě stavby. "Chceme brzdit geologický průzkum území a odvoláme se proti povolení vrtů," řekl starosta Horažďovic Michael Forman (Občané HD), který je mluvčím platformy.

Podle Kláska má být hlubinné úložiště na ploše zhruba 306 hektarů v hloubce až jeden kilometr pod zemí, diskutuje se o jeho zvětšení na 500 hektarů, tedy na 850 fotbalových hřišť. Povrchový areál a překladiště má stát na 20 hektarech. "Během stavby se má vytěžit 5,5 milionu metrů krychlových materiálu. Hrozí zdravotní a bezpečností rizika, úbytek podzemních vod a další," řekl.

Březový potok zahrnuje 31 sídel, 10 000 trvalých obyvatel plus tisíce rekreantů. Start pochodu je od chanovického infocentra od 08:30 do 09:30, trasa končí v kulturním domě v Chanovicích, kde starostové přečtou prohlášení, budou informovat o novinkách a diskutovat.

reklama