Lidé z rodinných domů v Pardubicích třídí biodpad poctivě, na sídlištích se to zatím nedaří

Tomas Peltan 27.7.2021 11:46

Nikdy jsem nepochopil, v čem je lepší bioodpad od rodinných domů svážet do kompostárny a pak si "moct odebrat kompost". Vždyť na každé zahradě by se našlo místo pro jeden nebo dva kompostéry, odpadla by zbytečná cesta svozových vozů atd. Něco jiného jsou ta sídliště, ale i tam je možnost vybudovat společné komposty.



Co se týče toho špatně vytříděného bioodpadu - je na těch sídlištích dost kontejnerů? A je to špatné třídění skutečně prací obyvatel sídlišť, nebo se tam se svým odpadem, který se nevejde do přeplněné popelnice, zastaví majitelé domků z okolí? A protože na stanovištích pro tříděný odpad nikdy není možnost odložení i směsného odpadu, tak skončí v tříděném bioodpadu a padne to na hlavu neschopných obyvatel sídlišť. Nebylo by lepší pro podobné případy na ta stanoviště doplnit i kontejner na tříděný odpad, když stejnak musí všichni za svoz odpadu platit?

