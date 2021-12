Logistický areál u Ostředku bude přeměňovat dešťovou vodu na pitnou

Foto | Inge Maria / Inge Maria / unsplash.com

Logistický areál u dálnice D1 poblíž Ostředku na Benešovsku, který staví developerská skupina UDI Group, bude přeměňovat dešťovou vodu zachycenou na střechách hal na pitnou. Umožní to technologie, kterou firma připravuje, sdělila ČTK ředitelka strategie UDI Group Marcela Fialková. Do stavby areálu skupina investuje miliardu korun. Práce začaly letos na jaře, dokončena je zatím první z hal a stavbaři budují další dvě. S uvedením do provozu se počítá koncem příštího roku, pronajaty jsou tři čtvrtiny areálu.

Zajímavostí je podle firmy využití dešťové vody, která by jinak bez užitku odtekla do dešťové kanalizace nebo byla použita na zalévání zeleně. Počítá se s jejím zadržením v retenční nádrži, přečištěním na kvalitu pitné vody a využíváním pro potřeby zaměstnanců a provozů v areálu.

"Neobáváme se, že bychom neměli dostatek dešťové vody. I v suchých letech počítáme, že bychom měli v retenční nádrži sloužící výhradně pro jímání vody ze střechy největší z hal zadržet dostatek vody pro potřeby tří čtvrtin areálu. Zbytek bude zásobován vodou z vrtů. Každoročně by systém mohl uspořit až 8700 metrů krychlových pitné vody," uvedla Fialková.

Sázava Logistics Park u Ostředku vzniká na pozemku o rozloze 140 000 metrů čtverečních, haly zaberou 50.000 metrů čtverečních. Pokud se systém přečišťování dešťové vody osvědčí, počítá s ním společnost také ve svém dalším průmyslovém areálu u dálnice D5 u Plzně. Na střechy by tam mohla umístit i solární elektrárnu, která by kromě elektřiny pro areál byla schopná ve špičkách zásobovat obě okolní obce nebo přilehlý průmyslový areál konkurence.

Logistických hal je nyní při rozvoji on-line nakupování v Česku podle UDI Group nedostatek. Neobsazenost skladů je podle skupiny velmi nízká, na konci třetího čtvrtletí se dostala na průměrnou celostátní úroveň 2,5 procenta. V Praze a okolí se už pohybuje pod dvěma procenty. UDI Group investuje do logistických areálů nejen v ČR, ale také v zahraničí, například v Srbsku.

Poblíž Ostředku buduje logistický park také developerská společnost Prologis. V plánu má výstavbu tří budov s celkovou zastavěnou plochou 43.000 metrů čtverečních, hodnotu investice firma nezveřejnila. V areálu bude mimo jiné distribuční centrum společnosti Zeppelin CZ, která je prodejcem stavebních, zemních, zemědělských a důlních strojů a energetických systémů.

