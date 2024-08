Lom ve Výklekách zaplavily sladkovodní medúzy. Výskytu pomohlo i teplé počasí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Na netradiční společníky při koupání mohou v těchto dnech narazit návštěvníci vyhledávaného lomu ve Výklekách na Přerovsku. Tamní vodní plochu zaplavily tisíce malých, zhruba dvoucentimetrových medúzek sladkovodních. Ty se zde vyskytují již dlouhodobě, letošnímu masivnímu rozmnožení však podle odborníků mohlo dopomoci velmi teplé počasí. Zdejší tradičně studená voda dosahovala pro lom nezvyklých teplot už v polovině prázdnin, zjistila ČTK. Návštěvníci se přitom obávat těchto tvorů nemusejí, žahavé buňky totiž neproniknou lidskou kůží.Na tisíce malých medúzek narazil ve středu i patnáctiletý Jan, který s kamarády pravidelně jezdí do lomu skákat z břehů. "Byly hlavně u břehu, ale byly všude, je jich tam hrozně moc. Obrovské množství se jich například vyskytovalo vpodvečer u skákacího prkna, kde se dlouho drží slunce. Odhadem jich je po celých Výklekách statisíce. Při plavání nejdou ani cítit, jsou velmi malé," řekl chlapec ČTK.

Medúzky se v lomu vyskytly již dříve. Podle Vladimíra Uvíry z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého mohlo letošnímu velkému výskytu dopomoci i dlouhodobě teplé počasí. "Co se týče sladkovodních medúz na Výklekách, je fakt, že jich zde za posledních zhruba 20 let opravdu přibylo. Je možné, že je to vlivem vyšších teplot - jsou to tropické medúzy, které se v podobě medúzy vyskytují při teplotách 20, přes 25 stupňů. V letech, kdy voda těchto teplot nedosáhne, zůstávají ve stadiu polypů, které nejdou zaregistrovat. Když je teplota vyšší, tak se množí a dostávají se do stadia medúzky," řekl ČTK Uvíra.

Lom ve Výklekách podle odborníků není pro sladkovodní medúzy přirozeným prostředím. "Začaly se zřejmě vyskytovat v souvislosti s transportem tropických rostlin do skleníků, bazénů či do akvárií. Ve stadiu polypa se s přenesením takové rostliny může dostat ven, mezi lokalitami je poté mohou přenést i potápěči nebo rybáři s nástražnými rybkami. Těch cest je spousta," doplnil Uvíra.

Zvon medúzky má podle zoologa velikost zhruba dva centimetry. Kloboukovité tělo je velmi jemné a průsvitné, s bělavým nebo nazelenalým nádechem. Kolonie medúzek je tak pro návštěvníky lomu v těchto dnech také pestrobarevnou podívanou.

Medúzka sladkovodní pochází z Číny. V tuzemsku je lze ve stadiu medúz vidět zřídka, loni se například vyskytly po 15 letech ve vodách Hlučínského jezera. Přestože je tato medúzka v Česku invazivním druhem, pro původní živočichy ohrožení nepředstavuje. Živí se různými velice drobnými živočichy, které loví.

