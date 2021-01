Loňským úspěchem pražské zoo je narození orangutaního a sloního mláděte. Návštěvnost ale klesla o 42 procent Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Zoo Praha V roce 2020 se v pražské zoo narodilo nebo vylíhlo 1369 mláďat 216 druhů savců, ptáků a plazů. Mezi obzvláštní chovatelské úspěchy patří narození mláděte orangutana sumaterského a mláďat slona indického. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Do pražské zoologické zahrady letos zavítalo 851 623 návštěvníků, tedy o téměř 605 000 lidí méně než v roce 2019. Zoo totiž byla v důsledku protiepidemických opatření kvůli koronaviru 114 dnů uzavřená pro veřejnost, v mnohé další dny roku byl provoz omezený. Ztráta je asi 90 milionů korun, uvedla zoo. V roce 2020 se v pražské zoo narodilo nebo vylíhlo 1369 mláďat 216 druhů savců, ptáků a plazů. Mezi obzvláštní chovatelské úspěchy patří narození mláděte orangutana sumaterského a mláďat slona indického. Orangutanní mládě pojmenované Pustakawan přišlo na svět v listopadu a jedná se teprve o třetí mládě tohoto druhu narozené v pražské zoo, přestože chov tohoto druhu má téměř šedesátiletou tradici. Dvě sloní samičky Lakuna a Amalee se narodily na jaře, čímž se stádo slonů indických, chovaných v Údolí slonů, rozrostlo na devět jedinců. V pražské zoo se narodilo celkem pět slůňat slonů indických. Počet významných zvířat se rozrostl i o jedince narozené v jiných zoo. Zahrada v Troji tak jako třetí zoo v Evropě chová rajky volavé, které získala "díky svým dlouholetým chovatelským výsledkům", jak zoo uvedla. Přibyly také užovka urartská, trnorep somálský, ibis bělolící, trogon límcový nebo bércoun Petersův. Na konci května se návštěvníkům otevřela expozice tasmánské a australské fauny pojmenovaná Darwinův kráter. Představuje dvacítku druhů zvířat, mimo jiné tasmánské druhy klokanů nebo ježury. Hlavní atrakcí expozice jsou čtyři ďáblové medvědovití, které zoo získala z Tasmánie. Expozice Darwinův kráter zaujímá plochu 3700 metrů čtverečních a náklady na výstavbu byly 102 milionů korun. Zájemci mohli pražskou zoo letos finančně podpořit nákupem stravenky, sponzorováním nebo adopcí zvířat. Zájem o tyto formy podpory byl letos v porovnání s rokem 2019 vyšší. Stravenek, jejímž nákupem zaplatí člověk vybranému zvířeti krmnou dávku na den, lidé v roce 2020 zakoupili asi 40 000 v celkové hodnotě 4,1 milionu korun. Stravenky se prodávají od soboty 7. listopadu a je možné je zakoupit na webu stravenky.zoopraha.cz. Nyní lze takto podpořit 55 druhů zvířat, například žirafy, zubry, surikaty nebo slony. Ceny těchto stravenek se pohybují podle informací na webu od 50 do 600 korun. Celkem 9,3 milionu korun lidé poslali na adopce zvířat. To je zhruba dvakrát vyšší obnos peněz než v roce 2019. Pětinásobně, v porovnání s rokem 2019, vzrostl také zájem o sponzoring zvířat. V zoo chovaná zvířata lidé podpořili 2,1 milionu korun. V případě adopcí má každý druh stanovenu fixní částku, jejíž výše se odvíjí od náročnosti jeho chovu. Naproti tomu sponzorováno může být každé zvíře libovolnou částkou nad 100 korun. Zoologické zahrady jsou vládním nařízením uzavřené od pátku 18. prosince. Na jaře byly zoo uzavřené od 13. března do 27. dubna a na podzim od 9. října do 2. prosince, další dny byla návštěvnost omezená například limitovaným počtem osob v areálu zoo nebo zákazem vstupu veřejnosti do pavilonů. Pražská zoo tak kvůli opatřením v důsledku koronakrize přišla zhruba o 90 milionů korun. Část byla sanováno zřizovatelem. Praha již dříve přidělila zahradě dotaci ve výši 45 milionů. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

