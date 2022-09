Luxusní japonské jahody jsou hitem v New Yorku navzdory své ceně

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Luxusní japonské jahody se v New Yorku staly přes noc senzací. Místní labužníci touží zakousnout se do tohoto ovoce, které si získalo renomé díky své sladké, lahodné chuti, napsala japonská tisková agentura Kjódó.

Společnost Oishii Farm, kterou v roce 2017 založil 35letý Hiroki Koga, pěstuje japonskou odrůdu jahod nazývanou Omakase Berry na své kryté farmě na předměstí New Yorku.

Přestože balení, které obsahuje osm velkých jahod, stojí 20 dolarů (téměř 500 korun), farmu stále zaplavují objednávky od známých newyorských restaurací, kde chtějí šťavnaté ovoce nabízet hostům. Velký zájem o ně je také v některých luxusnějších supermarketech na Manhattanu, které je začaly prodávat letos v červnu.

Koga říká, že si vybral odrůdu Omakase, protože je to "nejchutnější odrůda" jahod, kterou lze nejsnáz pěstovat na vertikální farmě. Než se pro ni rozhodl, posuzoval více než 20 různých odrůd jak z Japonska, tak z dalších zemí.

Zastřešené farmy podobající se spíše továrnám se ve Spojených státech stávají čím dál tím častější volbou pěstitelů, kteří chtějí udržet stabilní dodávky vysoce kvalitní produkce, a na trh vstupuje mnoho nových společností. Většina z nich se ale zaměřuje na listovou zeleninu, jako je salát. Producentů ovoce, které roste pomaleji a jeho produkce je obtížnější, je méně.

Oishii Farm při pěstování jahod využívá zemědělské techniky, jako je skleníkové zemědělství a zahradnictví, které jsou v Japonsku, jež je v tomto oboru špičkou, široce rozšířené. Nasazování květů a plodů na rostlinách je řízené s pomocí regulace teploty, světla, vlhkosti a dalších prvků.

Jedním z problémů při produkci jahod v "tovární pěstírně" bylo opylování rostlin. Pomocí umělé inteligence však společnost Oishii Farm během čtyř let vyvinula systém, který umožňuje opylování rostlin včelami.

Po továrně se pohybují samohybní roboti, kteří pořizují snímky rostlin, aby zaměstnanci mohli na dálku sledovat jejich zdraví a růst a podle toho upravovat činnost včel. Díky vysoce efektivnímu procesu opylování se týmu podařilo dosáhnout stabilní produkce jahod.

Koga se začal zabývat vytvářením a fungováním pěstitelských továren, když pracoval pro poradenskou firmu v Japonsku. V tom, že tento obor má budoucnost, se utvrdil už během dřívějšího postgraduálního studia ve Spojených státech. Jahody si vybral proto, že věřil, že dokáže vytvořit originální produkt s vysokou hodnotou značky.

Jahody ve Spojených státech jsou zřídkakdy sladké a čerstvé. Koga pochopil, že navzdory vysokému počtu vybraných restaurací a dostatku strávníků, kteří nemají hluboko do kapsy, nejsou v New Yorku "lahodné jahody k dostání, ani když zaplatíte hodně peněz". Uvědomil si, že kdyby zde prodával japonské jahody, bylo by to "jako prodávat vodu na poušti".

Když Koga začal obvolávat známé restaurace, o jeho jahodách se rychle začalo mluvit. Jahody z farmy Oishii se také staly znakem postavení na sociálních sítích, což zvýšilo poptávku a výsledkem byla několikaměsíční čekací listina na dodávky.

Společnost Oishii Farm oznámila, že v roce 2021 dokončila navýšení kapitálu o 5,5 miliardy jenů (942 milionů korun), což jí umožnilo otevřít v říjnu loňského roku novou továrnu v Los Angeles. Plánuje výstavbu továren v dalších městech a zároveň rozšíření stávajících provozoven s cílem přidat ke svému sortimentu rajčata, melouny a další výpěstky.

"Využití továren k pěstování rostlin umožní dodávat vysoce kvalitní japonské zemědělské produkty lidem po celém světě," dodal Koga.

