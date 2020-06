Méně generací kůrovce a průměrnou sklizeň, očekává letos ministr Toman

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Gucio_55 / Shutterstock.com Lýkožrout smrkový

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vydatné deště z posledních dnů pomohly zemědělcům i správcům lesů. V letošním roce bude méně generací kůrovce než v minulých letech, zemědělci mohou očekávat průměrnou sklizeň. Novinářům to při návštěvě Benešovska řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

"Co se týká lesů, tak nám počasí velmi nahrává," uvedl Toman. V některých oblastech by podle ministra mohl být jediný výlet kůrovce. "V minulosti byly dva a půl až tři výlety, letos počítám, že to bude mezi jedním a dvěma," řekl. Česko se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Podle odborníků je situace nejhorší v historii českého lesnictví.

Zemědělské sucho už podle Tomana prakticky není, s výjimkou několika oblastí, jako je Rakovnicko a Žatecko nebo část jižní Moravy. "Obecně se dá říct, že ty porosty se velmi spravily," dodal. Poškozeny jsou však porosty, které byly zasazeny brzo na jaře, to se týká třeba zeleniny, jako je špenát nebo cibule.

reklama