Miroslav Vinkler 1.11.2021 19:54

To už jsem jednou od té babice slyšel, tuším v r.2015 a v originálu to řekla takto : "Wir schaffen das ! " / My to zvládneme ! /

Po šesti letech se zjistilo, že to absolutně nezvládla a do průseru stačila strčit i ostatní země kromě Německa .

