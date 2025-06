Město Žatec s partnery podepsalo memorandum na propagaci žatecké krajiny

Zdroj | Národní zemědělské muzeum

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zdroj | Národní zemědělské muzeum

Na propagaci žatecké krajiny, udržování chmelařské historie i jejích hodnot a rozvoj památky světového dědictví se nově budou společně podílet město Žatec, ministerstvo zemědělství, Ústecký kraj, Národní památkový ústav, Svaz pěstitelů chmele ČR, Chmelařský institut a další partneři. Ke spolupráci s Žatcem se zmíněné instituce zavázaly podpisem memoranda v Národním zemědělském muzeu, a to při příležitosti nově otevřené expozice s názvem Žatec a krajina Žateckého chmele.Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) při podpisu memoranda řekl, že jeho resort bude dělat maximum pro to, aby podpořil pěstování žateckého chmele a vytvářel co nejpříhodnější prostředí pro rozvoj žatecké krajiny, aby mohla nadále vytvářet unikátní prostředí pro turisty i místní.

Cílem memoranda jsou podle Výborného konkrétní projekty, přičemž první projekt, který naplňuje cíle memoranda, je nová výstava v Národním zemědělském muzeu věnovaná fenoménu žateckého chmele a krajině, která byla v roce 2023 společně s historickým centrem města zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.

Hlavní dominantou expozice je zrestaurované dioráma zachycující ruční česání chmele ve 20. letech 19. století, doplněné o světelné a zvukové efekty. Lidé se při návštěvě expozice dozví také o pěstování, sklizni a světovém obchodu s českým chmelem, či si mohou prohlédnout audiovizuální materiály, zachycující vývoj chmelařství v krajině žateckého chmele.

Zdroj | Národní zemědělské muzeum

Podle starosty Žatce Radima Laibla (ANO) memorandum vytvoří pevné zázemí pro dlouhodobé udržení a rozvoj města Žatec a okolní krajiny, které nesou status světového dědictví. Předseda Svazu pěstitelů chmele ČR Luboš Hejda připomněl, že chmel se v českých zemích pěstuje přes tisíc let, v současnosti se vyváží do celého světa a má velmi dobrý věhlas, který je potřeba zachovávat a podporovat.

Rok po zapsání do seznamu světového dědictví UNESCO podle Laibla vzrostl zájem o město a zlepšily se i služby pro turisty. Na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR, což je prvním krokem pro možnost ucházet se o zápis na světový seznam UNESCO, se na začátku letošního roku dostala i česká pivní kultura.

V Česku je přes 550 pivovarů, pivovarnický sektor zaměstnává zhruba 65.000 lidí a za rok 2023 přinesl na daních do státního rozpočtu 29 miliard korun. Chmel v Česku pěstuje přibližně 120 pěstitelů na necelých 5000 hektarech, řekl Hejda.

reklama