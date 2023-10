Město Zlín podpoří zarybnění řek Dřevnice a Januštice

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Město Zlín podpoří projekt Moravského rybářského svazu, který se týká zarybnění řek Dřevnice a Januštice. Na vysazení ryb ve vodním toku Dřevnice na území města Zlína vyčlenila radnice z rozpočtu sto tisíc korun, sdělil ČTK mluvčí radnice Tomáš Melzer.

"Je žádoucí, aby vodní toky i jejich blízké okolí byly živým organismem. V letošním roce požádali rybáři o příspěvek na nákup násady ryb do pstruhového pásma řeky Dřevnice, to je do horního úseku řeky na území města Zlína," uvedl náměstek primátora Vojtěch Volf (KDU-ČSL).

"Ve zbývajících částech Dřevnice a na Januštici zajistí rybářský svaz násadu ryb z vlastních prostředků," uvedl Volf. V Dřevnici budou vysazeni například pstruzi, parmy, lipani či ostroretky.

Moravský rybářský svaz se o zarybnění stará každý rok, k samovolnému výtěru ryb v tocích téměř nedochází. "Důvodem nedostatečného přirozeného způsobu rozmnožování ryb je dlouhodobě nepříznivá hydrologická situace. Zejména se jedná o sucho, nízký stav vody, která se navíc snadno přehřívá, různé překážky na toku, například jezy, nebo malé možnosti úkrytů v opevněných korytech. V neposlední řadě má na přirozený výtěr neblahý vliv i občasné nárazové znečištění vody při přívalových srážkách z odlehčovacích komor jednotné kanalizace," uvedla vedoucí městského odboru životního prostředí a zemědělství Vladimíra Pavlovová.

