MfD: Ministerstvo zemědělství sloučí tří výzkumné ústavy do jednoho

Ministerstvo zemědělství sníží počet veřejných výzkumných institucí ze sedmi na pět. Do Výzkumného ústavu rostlinné výroby se od příštího roku začlení Výzkumný ústav potravinářský Praha a Výzkumný ústav zemědělské techniky, napsala dnešní Mladá fronta Dnes (MfD). Místa všech vědeckých pracovníků zůstanou zachována. Resort si od změny slibuje budoucí úspory několika milionů korun ročně i lepší zapojení do mezinárodních projektů.Možnost rušit ústavy bez souhlasu vedení těchto institucí dal ministerstvu takzvaný přílepek ke konsolidačnímu balíčku v podobě novely vysokoškolského zákona.

"Místa všech vědeckých pracovníků zůstanou zachována, tento krok tak neohrozí žádný z výzkumů. Naopak se budou moci řešitelské týmy v budoucnu snadněji zapojovat do mezinárodních projektů," sdělilo deníku ministerstvo.

Výzkumný ústav rostlinné výroby se stane nástupnickou organizací všech institucí, ve vedení zůstane současný ředitel ústavu Mikuláš Madaras. Podle mluvčího ministerstva Vojtěcha Bílého by měli oba stávající ředitelé - Marian Urban z potravinářského ústavu a Josef Šimon z ústavu zemědělské techniky - přejít na vedoucí pozice ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby.

Stát zatím očekávané úspory nevyčíslil. Jak velké budou, se podle MfD zjistí na základě jednání koordinačních týmů. "Lze očekávat zejména úspory z rozsahu v oblasti nákupu materiálu a služeb, popřípadě v oblasti režijních a provozních nákladů. Ve střednědobém výhledu předpokládáme úspory v řádu milionů korun ročně," uvedl Bílý.

Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy připravoval Výzkumný ústav zemědělské techniky pro ministerstvo mnohé výstupy ohledně emisí uhlíku. "Otázka zní, co přesně bude znamenat sloučení. Nemyslím si, že by to byla nějaká významná úspora nákladů, jestliže zůstane vědecká činnost zachována. Pro nás ale rozhodně důležité je, aby zůstaly zachované oblasti výzkumu, jako je třeba precizní zemědělství," řekl Pýcha MfD.

"Mohlo by být přínosné, kdyby byly všechny v jednom areálu, alespoň by se zintenzivnila komunikace mezi nimi. Zásadní bude, jestli budou pokračovat výzkumné úkoly, a to nejenom výzkumné úkoly jako takové, ale aby to směřovalo na co nejrychlejší využití v zemědělské praxi," dodal Agrární analytik Petr Havel.

Pod ministerstvo zemědělství kromě tří zmíněných ústavů dále spadají Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumný ústav živočišné výroby, Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. Ústavy podle Mladé fronty Dnes dohromady zaměstnávají 94 lidí, tři čtvrtiny z nich jsou vědeckovýzkumní pracovníci a technici ve výzkumu. Výnosy každého z ústavů ročně činí kolem 40 milionů korun a zisk se pohybuje v jednotkách milionů.

