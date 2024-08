Milovníci melounů zaplnili pole ve Vojnicích na Olomoucku, začal samosběr

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Pole o rozloze zhruba půldruhého hektaru ve Vojnicích na Olomoucku zaplnilo od časného rána několik set milovníků vodních melounů. Zdejší farmář Ladislav Kašpar včera spustil samosběr. Lidé si odnášeli melouny pod pažemi, v přepravkách, taškách i síťkách. Letos úrodě přálo počasí a také vyhubení hrabošů, výnos by měl dosáhnout 20 až 25 tun, řekl dnes ČTK Kašpar.Po spuštění samosběru zaplnilo pole i jeho okolí několik stovek aut, už dvě hodiny od začátku akce byla část pole posbíraná. "Zájem je obrovský - nejsem jak Karel Gott, ale nečekal jsem to. Myslel jsem si, že o prázdninách to tolik lidí neosloví. Na druhou stranu jsem strašně rád, když se urodilo - ty melouny opravdu chutnají jinak než ty, které jsou běžně k dostání," uvedl Kašpar.

Původně se farmář domníval, že se pole vysbírat nepodaří, po prvním nájezdu zájemců má jistotu, že v neděli už bude prázdné. Velikost melounů si lidé vybírali sami, postavit se poté museli zhruba do stometrové fronty na jejich zvážení. Na pole se přitom sjeli z širokého okolí.

"My jsme přijeli z Břidličné u Bruntálu, udělali jsme si výlet. V okolí Břidličné samosběr melounů určitě nezažijeme, tam máme ještě sníh na střechách," řekla s úsměvem ČTK Lucie Brestolanská. "Nikdy jsme na melounové plantáži nebyli, je to skvělý nápad," doplnila žena s tím, že domů si odvezou desítku melounů.

Melouny Kašpar pěstuje pro svou potřebu 30 let, na prodej je nabízí sedmým rokem. Ne vždy mu však přejí okolnosti. Například loni mu je sežrali hraboši. "Letos však hraboši vyhynuli a bude trvat zase třeba čtyři roky, než se zase namnoží. Letos jsou melouny proto velmi pěkné, nepřišla ani významná studená fronta," doplnil farmář. Pro pěstování na svém poli si zvolil odrůdu Beduín, která je vyšlechtěna pro zdejší podnebné pásmo, za kilogram lidé zaplatili osm korun.

Ve Vojnicích, v místní části Těšetic, je samosběr zeleniny na celkové ploše 25 hektarů vyhlášený, loni kvůli návalu sběračů zkolabovala v obci i doprava. Letos počet sortimentu farmář hospodařící na polích se svou manželkou omezil. Kromě melounů od soboty 24. srpna spustí samosběr cibule a postupně podle dozrávání i samosběr rajčat. Nabízí i česnek; kořenovou zeleninu však vypustil, loni mu kvůli hrabošům tato zelenina mizela před očima.

Samotný samosběr zeleniny zavedl Kašpar před osmi lety, byl v této záležitosti průkopníkem. "Mám radost, že jsem byl u něčeho první," dodal farmář. Přiznává, že tato forma je zároveň výhodná i pro něj, sběrače pro sklizeň by totiž sháněl v dnešní době těžko, odpadá mu tak i otázka organizace prodeje.

