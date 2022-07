Ministerstva podala kasační stížnost proti rozsudku tzv. klimatické žaloby

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Elenamiv / Shutterstock Společnou žalobu podalo loni v dubnu šest žalobců, spolek, obec Svatý Jan pod Skalou a čtyři jednotlivci, kteří pociťují dopady změny klimatu v osobním i pracovním životě. Cílem žaloby bylo podle spolku přimět úřady k řešení klimatické krize.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ministerstva životního prostředí, průmyslu a obchodu, zemědělství a dopravy se rozhodla podat proti rozsudku v tzv. klimatické žalobě kasační stížnost. Věc bude nyní přezkoumávat Nejvyšší správní soud (NSS), sdělil spolek Klimatická žaloba ČR. Pražský městský soud v polovině června rozhodl, že všechna čtyři žalovaná ministerstva zasáhla do práv spolku Klimatická žaloba ČR a dalších žalobců tím, že nestanovila konkrétní zmírňující opatření k dostatečnému snižování skleníkových emisí.

"Ministerstvo zemědělství se poté, co se seznámilo s odůvodněním rozsudku Městského soudu v Praze, rozhodlo, stejně jako ostatní dotčené resorty, podat proti němu kasační stížnost. Z hlediska resortu zemědělství je vhodné nechat Nejvyšším správním soudem přezkoumat otázky procesně právního charakteru týkající se vztahu výroku soudu k žalobnímu petitu a dále otázku rozhodnutí o nákladech řízení," sdělil ČTK mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

David Hluštík z tiskového odboru ministerstva průmyslu a obchodu doplnil, že resort podá kasační stížnost v polovině srpna. Dodal, že je to především záležitost ministerstev zemědělství a životního prostředí (MŽP). Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení MŽP ČTK sdělila, že ministerstvo všechny klimatické závazky plní. "V programovém prohlášení má vláda závazek přijmout do konce příštího roku novou politiku ochrany klimatu. Ta bude propojena s novou Státní energetickou koncepcí a bude vycházet z nyní schvalovaného evropského balíčku Fit for 55," uvedla. Současně budou podle ní zapracovány nové cíle EU do roku 2030 a 2050 k naplnění Pařížské dohody. Také mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka ČTK sdělil, že pokud jde o správu dopravy, plány ministerstvo má. "Realizujeme je a v řízení jsme to prokázali. Takže v této části rozhodnutí nemá oporu v provedeném dokazování, tedy v soudním spisu," dodal.

Společnou žalobu podalo loni v dubnu šest žalobců. Prvním z nich je spolek jako právnická osoba. Dalším žalobcem je obec Svatý Jan pod Skalou a pak čtyři jednotlivci, kteří podle spolku pociťují dopady změny klimatu v osobním i pracovním životě. Žalovali ministerstva a také českou vládu, žalobu proti ní ale soud odmítl. Cílem žaloby bylo podle spolku přimět úřady k řešení klimatické krize.

Podle soudu je zásah ministerstev do práv žalobců nezákonný. "Žalovaným (ministerstvům) se zakazuje pokračovat v porušování práv žalobců nestanovením konkrétních mitigačních opatření vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent do roku 2030 ve srovnání s úrovní v roce 1990," konstatovala soudkyně Karla Cháberová. Limit snížení emisí vychází z evropského nařízení.

Soudkyně uvedla, že globální oteplování ovlivňuje životní prostředí, které je chráněno Listinou základních práv a svobod. Žalovaná ministerstva podle ní mají povinnost životní prostředí chránit a jsou povinna omezovat emise skleníkových plynů tak, aby docílila snížení.

Městský soud v Praze nařídil ministerstvům zjednat nápravu, tedy přijmout dodatečná klimatická opatření tak, aby byl splněn závazek, který si ČR dobrovolně stanovila v rámci Pařížské dohody. Rozsudek Městského soudu v Praze je pravomocný.

NSS věc projedná přednostně, sdělila serveru Česká justice mluvčí NSS Sylva Dostálová. Podle serveru se vzhledem k charakteru věci dá očekávat, že uvnitř soudu o ní bude intenzivní debata mezi všemi soudci. Rozhodnutí pražského městského soudu je navíc odborníky hodnoceno jako argumentačně precizní, uzavřel server.

reklama