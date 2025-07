Zástupci svazů vyzvali Fialu k řešení drahých energií a dekarbonizace

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Svazy a skupiny zastupující podniky z energeticky náročných odvětví vyzvaly v otevřeném dopise premiéra Petra Fialu (ODS), aby řešil otázku drahých energií a dekarbonizace. Ty podle nich snižují konkurenceschopnost českých podniků, které se dostávají do krize.zveřejnila Ocelářská unie na svých webových stránkách. Kromě ocelářů se k výzvě přidali také zástupci chemického a papírenského průmyslu a sléváren, kováren a strojařů. Ti premiérovi navrhli některá opatření, která by podle nich konkurenceschopnost českých firem pomohla zlepšit.Řada podniků z těchto oborů je podle nich nyní kvůli evropským plánům na snížení produkce oxidu uhličitého nucena investovat do dekarbonizace výrobních procesů. Pro firmy ale nutné investice nejsou podle zástupců svazů rentabilní a snižují jejich konkurenceschopnost na trhu. V Evropě se tak se začínají pozastavovat investice do dekarbonizace, tvrdí signatáři dopisu. Reakci premiéra ČTK shání.

"V ČR jsou příkladem Třinecké železárny, které pozastavily svou investici do elektrické obloukové pece, v Lovochemii došlo k odkladu výstavby nového provozu kyseliny dusičné, stále je otevřeno rozhodnutí přebudování uhelného energetického zdroje na plynový v areálu Orlen Unipetrol RPA. To vše se děje jen proto, že to firmám prostě ekonomicky nevychází. Takovouto investicí by totiž definitivně ztratily konkurenceschopnost, která je již nyní v kritickém stadiu," uvedli zástupci oboru v dopise.

Premiérovi proto například navrhují, aby se zavedla nulová daň ze zemního plynu a snížily se síťové poplatky za elektřinu a zemní plyn. Zároveň by se mělo zachovat a prodloužit bezplatné přidělování emisních povolenek, poskytnout podnikům jistotu ohledně kompenzací nepřímých nákladů a rozšířit je i na další chemické látky včetně čpavku. Zavést by se měla také dočasná státní podpora pro průmyslové uživatele zemního plynu, elektřiny a emisních povolenek, pokud by ceny energií zůstaly vysoké.

Evropská komise v současnosti prosazuje několik velkých strategických plánů cílících ke snížení uhlíkové stopy. Takzvaný Green Deal je strategií EU, která má vést k ekologické transformaci a dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Momentálně Evropská komise přišla s návrhem snížit do roku 2040 emise oxidu uhličitého o 90 procent ve srovnání s rokem 1990. Česko s některými dalšími členskými státy navrhovalo tento cíl posunout. V současnosti má EU také cíl snížit množství emisí o 55 procent do roku 2030 oproti roku 1990.

Specifickou částí Zelené dohody je pak dohoda o čistém průmyslu (Clean Industrial Deal). Jedná se o iniciativu zaměřená na dekarbonizaci evropského průmyslu a podporu konkurenceschopnosti v oblasti tzv. čistých technologií. Klíčovými prvky mají být cenově dostupná energie, podpora poptávky po čistých technologiích, či financování a podpora inovací a rozvoj cirkulární ekonomiky.

