Ministerstva předloží návrh postupu kvůli Turówu do konce února Licence | Některá práva vyhrazena Foto | MEDIA WNET / Flickr Praha loni koncem září oslovila Brusel, neboť Polsko podle ní při prodlužování těžby porušilo povinnosti vyplývající ze čtyř unijních směrnic a ze smlouvy o fungování EU. Komise dospěla k závěru, že Varšava pochybila při uplatňování směrnic o posuzování vlivu na životní prostředí a o přístupu k informacím. Chyba na polské straně byla také v tom, že úřady rozhodovaly o dole na základě starých zákonů, které nebyly zcela v souladu s unijním právem. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Ministerstva životního prostředí a zahraničí předloží vládě do konce února návrh dalšího postupu ohledně polského hnědouhelného dolu Turów poblíž českých hranic. Na dotaz ČTK to uvedlo ministerstvo životního prostředí. Evropská komise (EK) v polovině prosince dala částečně Česku za pravdu ve sporu o prodloužení a rozšíření těžby v dole. Exekutiva EU dospěla k závěru, že Polsko nesprávně posuzuje vliv dolu na životní prostředí a nedostatečně informovalo o svých záměrech sousední státy. Právně nezávazné stanovisko EK, které unijní exekutiva vydává jen k některým dvoustranným sporům, nyní může Česko využít při případné žalobě u unijního soudu. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na dotaz ČTK uvedl, že na přípravě žaloby se pracuje, vláda o jejím podání podle něj rozhodne v nejbližších týdnech. K Turówu se ještě uskuteční jednání mezi Českem a Polskem. Náměstek ministra životního prostředí Vladimír Smrž dnes uvedl, že tím, že EK odůvodněné stanovisko vydala, potvrdila částečně české argumenty vůči postupu Polska, a to zejména v oblasti nedodržení evropského práva při hodnocení vlivu záměru na životní prostředí. Za nejdůležitější ale považuje, že podání podnětu k EK pomohlo dostat polské kolegy k jednacímu stolu a hledat věcné řešení, které by pomohlo kompenzovat či eliminovat důsledky těžby pro životní prostředí. "Liberecký kraj se snaží využít času k tomu, aby se pokusil s investorem dojednat některá kompenzační opatření," uvedl. Petříček ČTK napsal, že k Turówu bude česká strana ještě s Polskem jednat právě o stanovisku EK. "Na přípravě žaloby se mezitím pracuje, vláda o jejím podání rozhodne v nejbližších týdnech. Prosazuji využití všech možností, které máme, abychom ochránili naše občany a naše životní prostředí," poznamenal. Praha loni koncem září oslovila Brusel, neboť Polsko podle ní při prodlužování těžby porušilo povinnosti vyplývající ze čtyř unijních směrnic a ze smlouvy o fungování EU. Komise dospěla k závěru, že Varšava pochybila při uplatňování směrnic o posuzování vlivu na životní prostředí a o přístupu k informacím, například pokud jde o "informování veřejnosti a členských států zapojených do přeshraničních konzultací". Chyba na polské straně byla také v tom, že úřady rozhodovaly o dole na základě starých zákonů, které nebyly zcela v souladu s unijním právem. České stížnosti na porušování dalších dvou směrnic, týkající se mimo jiné vlivu na zásoby pitné vody, jsou podle EK vzhledem k předloženým důkazům a argumentům obou stran neopodstatněné. Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Polské ministerstvo klimatu letos v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo společnosti koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů. Plánovanému rozšíření se brání hlavně obyvatelé příhraničních oblastí Libereckého kraje. Lidé se obávají zvýšeného hluku a prašnosti a především ztráty vody. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Uhlí bylo motorem ekonomiky i živobytím mnoha lidí Plánovanou těžbu manganu u Chvaletic musí zhodnotit EIA Piráti neprosadili sněmovní jednání o termínu konce uhlí

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.