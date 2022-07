Ministerstvo dopravy chystá zrušení územní rezervy pro kanál Dunaj-Odra-Labe

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ministerstvo dopravy chystá zrušení územní ochrany pro stavbu vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe (DOL). To by uvolnilo pozemky pro jiné stavby. Územní náhradu pro projekt resort nechystá, což by znemožnilo další přípravu koridoru. Návrh je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Upozornil na to Ekonomický deník. Vyjádření ministerstva dopravy ČTK zjišťuje. Návrh navazuje na dřívější plány současné vlády Petra Fialy (ODS) na zastavení příprav projektu DOL.

Území v plánované trase koridoru bylo blokováno od roku 2010, kdy jeho ochranu zavedla tehdejší vláda Jana Fischera. Jeho odblokování je součástí plánů současné vlády, která zastavení prací avizovala ve svém programovém prohlášení.

Vedle toho ministerstvo v návrhu připravuje také zrušení předloňského usnesení vlády, v němž se počítalo se změnou vedení koridorů územní rezervy koridoru, dále s vyhodnocením vlivu stavby kanálu na životní prostředí a s jednáním s Evropskou komisí o zařazení projektu ve variantě Dunaj-Odra do transevropské dopravní sítě TEN-T. Nadále by naopak měly zůstat umožněny úpravy toku Labe v úseku od Pardubic po státní hranici ČR/Německo, Vltavy v úseku Mělník – Praha – České Budějovice. Nejasný naopak zůstává osud záměru splavnění Odry na Ostravsku.

Podle studie proveditelnosti měl celý projekt vyjít na téměř 586 miliard korun. Předchozí vláda Andreje Babiše (ANO) se chtěla zaměřit na propojení Odry s Dunajem, které vycházelo ze studie jako ekonomicky nejefektivnější. Naopak napojení labské části za více než 300 miliard korun vyhodnotilo jako nevýhodné a technicky nejnáročnější. Představitelé současné vlády ovšem projekt dlouhodobě kritizovali jako nehospodárný.

Projekt, který dlouhodobě podporuje prezident Miloš Zeman, by podle zastánců přinesl ekonomické možnosti, zároveň by pomohl skomírající lodní dopravě v Česku a umožnil lepší hospodaření s vodou. Ekologové naopak namítají, že koridor by zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy a měl by výrazný negativní dopad na krajinu a vodní režim v zemi.

