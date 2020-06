Ministerstvo stanovilo podmínky provozu části D8 ve středohoří

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ministerstvo životního prostředí stanovilo podmínky provozu části dálnice D8 v Českém středohoří. Silničáři musí vysázet další zeleň a postavit oplocení. Podmínky jsou součástí opětovného posudku vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Vyplývá to z informací zveřejněných na webu krajského úřadu. Poslední úsek D8 přes České středohoří se otevřel v prosinci 2016, dálnice je v režimu tzv. předčasného užívání, kolaudace zatím chybí.

Podnět k novému procesu EIA podala organizace Děti Země, která se o obnovu stavebního řízení opakovaně snažila od roku 2013. Potřebu nového posouzení úseku dlouhého 4,66 kilometru stanovil rozsudek Nejvyššího správního soudu v roce 2018. "Podmínky dané nyní ministerstvem považujeme za reálné a správné. Týkají se další zeleně, oplocení. Je potřeba, aby se dálnice v tomto směru měnila," řekl dnes ČTK předseda hnutí Miroslav Patrik, který se angažuje ohledně dálnice D8 od roku 1993.

Vydané souhlasné stanovisko se týká pouze necelých pěti kilometrů dálnice, která od Lovosic do Řehlovic měří 16,4 kilometru. "Bylo by dobré nad rámec zákona udělat zprávu o vlivu i zbytku stavby na životní prostředí," uvedl Patrik.

Krajský úřad by nyní podle Patrika měl po sedmi letech od podání žádosti obnovit stavební řízení. "Jediný problém, jaký vidíme, je, že to mělo trvat několik měsíců, a ne sedm let," zdůraznil Patrik.

Stavbu posledního úseku D8 přes České středohoří provázela řada dlouhodobých sporů a komplikací. Děti Země a další organizace podaly v součtu téměř 27 žalob, se 14 uspěly. Na stavbu jako takovou to ale vliv nemělo. V roce 2013 se na rozestavěnou dálnici sesunula půda, sesuv tehdy poničil i železniční trať.

