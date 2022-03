Ministerstvo: V roce 2020 rostl český trh s biopotravinami o 14 procent

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Obyvatelé ČR spotřebovali v roce 2020 biopotraviny za 5,99 miliardy korun. Trh s biopotravinami tak předloni meziročně vzrostl o 13,9 procenta. Vyplývá to ze Zprávy o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2020, kterou zveřejnilo ministerstvo zemědělství. Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů předloni dosáhl 1,77 procenta.

Průměrná částka, kterou v roce 2020 vydal každý obyvatel ČR za biopotraviny, byla 562 korun. Množství exportovaných biopotravin meziročně vzrostlo o 14,33 procenta a dosáhlo přibližně 3,43 miliardy korun, ukazují data.

Obrat českých společností na trhu s biopotravinami podle nich činil v roce 2020 přibližně 9,41 miliardy korun, vzrostl tak o 13,92 procenta. Z celkové spotřeby biopotravin představoval například obrat v maloobchodě 4,1 miliardy korun, ve veřejném stravování 194 milionů korun a 366 milionů korun tvořil obrat přímého prodeje, zejména z farem. Přes e-shopy, které využívají i faremní zpracovatelé a další výrobci, se prodalo zboží za 1,3 miliardy korun.

Nejvíce biopotravin nakoupili čeští spotřebitelé v maloobchodních řetězcích, tedy v supermarketech a hypermarketech (32 procent, v hodnotě 1,9 miliardy), prostřednictvím e-shopů (22 procent, za 1,3 miliardy), prodejen zdravé výživy a biopotravin (15 procent, v hodnotě 893 milionů) a drogérií (15 procent, přibližně 888 milionů korun).

Využití jednotlivých forem prodeje odráží situaci související s pandemií, kdy spotřebitelé častěji nakupovali přes e-shopy. Naopak klesl odbyt restauracím a dalším gastronomickým zařízením (včetně školního stravování). O 21,19 procenta na 366 milionů korun vzrostl přímý prodej, například na farmách.

Struktura hlavních biopotravin je podle zprávy dlouhodobě stabilní. Největší zájem byl o takzvané ostatní zpracované potraviny, které tvořily zhruba 42 procent maloobchodního obratu biopotravin. Více než tři čtvrtiny této kategorie byly ostatní zpracované biopotraviny, káva a čaj, hotové pokrmy (včetně dětské výživy) a doplňky stravy. Druhou příčku obsadily ovoce a zelenina (17 procent) a následovaly mléko a mléčné výrobky (16 procent).

Distributoři a maloobchodní řetězce dovezli a prodali na českém trhu biopotraviny odhadem za téměř tři miliardy korun. Do této částky se nezapočítávají biopotraviny a produkty určené k dalšímu zpracování.

V trhu s biopotravinami vidí velký potenciál i zakladatel investičního fondu Czech Capital Fund SICAV Miloš Vančura. Evropa podle něj začíná pociťovat potřebu mít své zdroje opět pod kontrolou, protože závislost na dodavatelích z Východu se ukázala jako problematická. Při investování do perspektivních odvětví fond kromě do strojírenství investuje právě do producentů bio mléka a mlékárenských produktů, řekl ČTK.

