Svaz PRO-BIO ocenil Romana Rozsypala. Muže, který pomohl zlepšit ekologické zemědělství v Česku

První oceněný Svazem PRO BIO za přínos českému ekologickému zemědělství - Ing. Roman Rozsypal, CSc. – odborník, který dlouhodobě působil v oblasti poradenství, vzdělávání i certifikace a pomohl formovat celý obor udržitelného hospodaření.

Za dlouholetou a systematickou práci v oblasti ekologického zemědělství byl oceněn Ing. Roman Rozsypal, CSc., významný odborník a propagátor udržitelného hospodaření. Ocenění Svazu PRO-BIO získal jako uznání za celoživotní úsilí, popularizaci ekologických principů a podporu generacím nových ekologických zemědělců. Slavnostní předání proběhlo v rámci Valné hromady Svazu PRO-BIO 5. června 2025 v Třeštici.Roman Rozsypal vystudoval zemědělství v Brně a během významné části své profesní dráhy se zaměřil na ekologické hospodaření. Jeho odbornost zahrnuje rostlinnou i živočišnou výrobu, otázky půdní úrodnosti, hnojení i šetrné nakládání s přírodními zdroji.

Svou kariéru věnoval nejen odbornému poradenství, kdy jako spoluzakladatel působil ve Spolku poradců a kontrolorů v ekologickém zemědělství EPOS, ale také vzdělávání a osvětě. Je spoluautorem mnoha publikací pro ekologické zemědělce, studenty a odbornou veřejnost.

Po řadu let působil také jako ředitel společnosti Biokont CZ, jedné z organizací zajišťujících kontrolu a certifikaci ekologických zemědělců a výrobců biopotravin. Svým dlouhodobým působením se výrazně podílel na nastavování standardů a rozvoji celého systému ekologického hospodaření, jehož kvalita ovlivňuje sektor ekologického zemědělství dodnes.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, který mimo jiné pořádá soutěže Nejlepší ekofarma roku a Nejlepší biopotravina roku, se nově rozhodl oceňovat také jednotlivce, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj ekologického hospodaření v Česku. Tímto krokem Svaz rozšiřuje své aktivity o další formu uznání a podpory těch, kteří dlouhodobě přispívají k rozvoji udržitelného zemědělství.

„Jsem nesmírně ráda, že se nám tento 'projekt' podařilo spustit. Opravdu velmi dlouho jsme to ve Svazu diskutovali a hledali vhodný formát, protože je mnoho osobností ekologického zemědělství, které za více než 35 let, co se v ČR hospodaří ekologicky, udělaly obrovský kus práce. A toto je cesta, jak jim chceme poděkovat, protože bez nich by nic z toho, co si v ekologickém zemědělství ‚užíváme‘, nebylo možné. A pan inženýr Rozsypal je skvělá první volba na ocenění!“ dodává k ocenění Kateřina Urbánková, manažerka svazu.

