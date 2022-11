Ministerstvo životního prostředí chystá zákon o zálohách na PET lahve

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Spor o možné zálohování PET lahví se v Česku vede několik let. Balík odpadových zákonů, který začal platit předloni, ponechal zálohování dobrovolné.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) chystá zákon o zálohách na PET lahve, plechovky nebo další produkty, oznámil úřad v tiskové zprávě . Podrobnosti zatím MŽP nezveřejnilo. Stále vede jednání s výrobci nápojů či odpadovými firmami. Čeká také na návrh nového unijního nařízení o obalech a obalových odpadech, který představí Evropská komise na konci listopadu. Zatím je zálohování pouze dobrovolné. Zavedení záloh na PET lahve i plechovky podporuje podle průzkumu agentury Ipsos většina Čechů.

Zákon o zálohách by podle ministra životního prostředí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) dal státu nástroj pro využití dnešního odpadu jako surovinového zdroje, zvláště cenného v nynější době energetické krize. "Do budoucna tak budeme mít legislativně podchycené možné zálohování PETek, ale i jiných typů výrobků. Logicky se nabízejí autobaterie nebo jiné produkty, které nyní končí mimo ČR, a ne zpět u výrobce," sdělil Jurečka.

K zálohování plastových lahví a plechovek od nápojů už MŽP uspořádalo několik jednání s výrobci nápojů, odpadovými firmami, obchodníky a obcemi. Iniciativa pro zálohování, která sdružuje velké výrobce nápojů, již dříve představila ministerstvu i veřejnosti návrh systému povinného zálohování. Zahrnoval by asi 11.000 sběrných míst a obaly o objemu od 0,1 do tří litrů. Výše zálohy by byla tři až pět korun. Podle MŽP obce při jednáních uváděly, že by kvůli povinnému zálohování vzrostla finanční zátěž samospráv. Odpadové společnosti se zase podle ministerstva obávají snížení dostupnosti recyklovaného materiálu z PET lahví, který některé firmy používají ve výrobě.

Podrobnosti o chystaném zákoně o zálohách zatím MŽP nezveřejnilo. V současnosti se však podle úřadu neřeší, jestli zálohování zavést, nebo ne, ale pouze, jak by systém fungoval. "Koncept zákona v odpovídající době představíme podrobněji, v první řadě všem v odpadovém hospodářství zainteresovaným skupinám," uvedl náměstek ministra pro řízení ochrany životního prostředí David Surý.

Spor o možné zálohování PET lahví se v Česku vede několik let. Balík odpadových zákonů, který začal platit předloni, ponechal zálohování dobrovolné. Letos v říjnu pak vstoupil v platnost zákon o omezení jednorázových plastů, který například umožňuje také dobrovolně odevzdávat vybrané vratné jednorázové obaly v provozovně bez toho, aby musela mít provozovna povolení pro nakládání s odpady.

Zavedení záloh na PET lahve podporuje aktuálně podle průzkumu agentury Ipsos pro Iniciativu pro zálohování 74 procent Čechů. Pro zálohy na plechovky je 70 procent lidí. Ideální výše zálohy by podle účastníků průzkumu byla ve výši čtyři koruny na lahve i plechovky.

