Ministr zemědělství Nekula podporuje zrušení přimíchávání biosložky do paliv

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | archiv F. / archiv F. / pxhere Současné ceny řepky jsou podle ministerstva natolik vysoké, že to dále prodražuje pohonné hmoty.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ministr zemědělství Nekula (KDU-ČSL) s vládním návrhem na zrušení přimíchávání biosložky do paliv na středečním zasedání souhlasil. Prioritou je pěstování plodin pro potravinářské, nikoliv technické využití. Současné ceny řepky jsou zároveň natolik vysoké, že to dále prodražuje pohonné hmoty. ČTK to sdělil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Vláda v reakci na růst cen ve středu rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot. Předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček dnes ale upozornil, že distributoři pohonných hmot budou muset nadále biosložku do paliv přidávat. Ukládá jim to zákon, podle kterého musí snižovat emise z paliv. Pro zrušení povinnosti přidávat biosložku do paliv je nutná novela zákona o ochraně ovzduší. Předložit ji má podle ministerstva financí resort životního prostředí.

"K dalším důvodům podpory ukončení přimíchávání biosložky do pohonných hmot patří náhrada výpadku slunečnicového oleje dováženého z Ukrajiny. Nejlépe jej přitom dokáže nahradit řepkový olej, který má velmi dobré nutriční hodnoty a je široce uplatnitelný v kuchyni," uvedl Bílý. Dodal, že biosložka podle výrobců automobilů poškozuje některé motory.

Mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha ve středu ČTK řekl, že zrušení přidávání biosložky do paliv je špatný krok, který se v cenách pohonných hmot nijak neprojeví. Pravděpodobně neovlivní ani osevní postupy zemědělců. Většina řepky se totiž používá na výrobu potravin, navíc je už dávno zasetá v zemi. "Pokud se vypěstovaná řepka nezpracuje u nás na biosložku, velice snadno se vyveze na zahraniční trhy, kde je po ní velká poptávka," doplnil.

Cena semene řepky olejné v letos v lednu podle údajů Státního zemědělského intervenčního fondu byla 15.534 koruny za tunu, meziročně to byl růst o 5192 korun za tunu. Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal dříve řekl, že za nárůstem ceny je snižující se pěstební výměra a zvyšující se poptávka po řepkovém oleji.

Jedním z největších zpracovatelů řepkového semene a výrobcem metylesteru, který se přimíchává do bionafty, je společnost Preol z holdingu Agrofert.

reklama