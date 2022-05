Ministři energetiky EU proberou, jak si poradit s omezením ruského plynu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ministři energetiky zemí Evropské unie budou dnes hledat způsob, jak zajistit plyn pro všechny spotřebitele ve svých zemích při omezených dodávkách z Ruska. Tématem mimořádné bruselské schůzky bude i strategie zaměřená na naplnění zásobníků před zimní topnou sezónou v době nejisté perspektivy energetických obchodů s Moskvou. Ministři by také měli vyjádřit názory svých vlád na možné ukončení odběru ruské ropy, které má být součástí dalšího balíku protiruských sankcí, žádné závazné rozhodnutí se však nečeká.

Rusko se minulý týden rozhodlo přestat dodávat plyn do Polska a Bulharska, protože tamní energetické firmy odmítly přistoupit na požadavek prezidenta Vladimira Putina platit za klíčový zdroj energie v rublech. EU podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové s tímto scénářem počítala a obě země začaly dostávat plyn od svých sousedů.

Ministři by měli hovořit zejména o tom, jak se s omezeným přísunem plynu vypořádat v příštích týdnech a měsících. Řeč bude také o tom, jak mohou firmy dále odebírat ruský plyn a zároveň neporušovat protiruské sankce. Proti závazným společně přijatým postihům by se podle Bruselu provinily, pokud by přistoupily na rublové platby, které Moskva žádá od celé unie.

Evropský blok z Ruska odebírá více než třetinu plynu, který potřebuje, a v reakci na ruskou agresi na Ukrajině má v plánu již letos tuto závislost výrazně snížit. Pomoci mají dodávky z jiných států, urychlení přechodu na obnovitelné zdroje či úspory. Řada zemí více závislých na ruských energiích přitom upozorňuje, že přinejmenším tuto zimu je pro jejich průmysl či vytápění domácností ruský plyn nezbytný. Zástupci vlád budou dnes debatovat o tom, jak v současné nejisté situaci naplnit plynové zásobníky, které by v listopadu měly být podle aktuálně projednávaného návrhu plné z 80 procent.

Ministři by měli hovořit i o šestém balíku protiruských sankcí, jehož návrh o víkendu dokončovala komise v koordinaci s členskými zeměmi. Jeho zásadní součástí má být embargo na dovoz ruské ropy, jež podporuje velká většina unijních států.

