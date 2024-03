Ministři životního prostředí chtějí kritéria pro uvádění chemických látek na trh

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ministři a ministryně životního prostředí devíti evropských zemí se shodli na potřebě jasných kritérií pro uvádění nových chemických látek na trh i na regulaci světelného znečištění. Rovněž chtějí ekonomicky zvýhodnit výrobky s podílem recyklátu a podpořit produkty se značkou Ecolabel, jejíž kritéria určuje Evropská komise. Po jednání politiků v Brně to novinářům řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Jednání, kterému předcházela pondělní odborná konference, se zúčastnili zástupci Evropské agentury pro životní prostředí a ministři a ministryně z Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, Bulharska, Rumunska, Slovinska, Rakouska a Německa. "Vnímám velkou shodu mezi názory vědců a politiků. Jsem nadšen ze schůzek ve formátu V4 plus, do kterého jsou zapojené i jiné sousední země nebo země s podobnou historickou zkušeností. Reprezentujeme téměř polovinu obyvatel Evropské unie a shoda na této širší platformě dává větší šanci prosadit se na celounijní úrovni," uvedl Hladík. Návrhy chtějí předložit Evropské komisi po červnových volbách do Evropského parlamentu.

Prvním z témat setkání byl dopad chemických látek na životní prostředí a zdraví lidí. "Je úzce spojen s resortem zdravotnictví, protože chemické látky, léky ovlivňují vodu, půdu, ovzduší i naše životy. Shodli jsme se na tom, že při přijímání nových chemických látek na trh chceme jednoznačně nastavit kritéria, na základě kterých takové látky budou povolené na evropský trh. Požadujeme dopadové studie včetně substancí látek. Stávalo se, že některé náhražky nebyly dostatečně prozkoumány a dopad na životní prostředí byl nakonec horší než u primární látky," řekl ministr.

Politici se zabývali rovněž otázkou regulace mikroplastů a konstatovali, že je v této oblasti rozšířený tzv. greenwashing. Existuje mnoho termínů spojených s ekologií, které ale nejsou ověřené a spotřebitel si nemůže být jistý, že kupuje produkt šetrný k životnímu prostředí. Jedinou vhodnou značkou je podle Hladíka Ecolabel, kterou v Česku uděluje ministerstvo životního prostředí. Snahou je podporovat výrobky s touto značkou třeba i ve veřejných zakázkách.

Ve druhém bloku se ministři a ministryně věnovali cirkulární ekonomice a využívání recyklátů. Shodli se na tom, že je potřeba sjednotit legislativu napříč zeměmi, řekl Hladík. "Hodně jsme diskutovali i zálohové systémy, kde je Česko relativně pozadu. Třeba u podpory výrobků z recyklátů jsme ale byli první, kteří začali prosazovat nižší sazbu DPH u výrobků, které jej obsahují," dodal.

Posledním tématem bylo světelné znečištění, ve kterém je podle Hladíka Česko průkopníkem a dokonce již zavedlo normu, která tento druh znečištění s nepříznivými vlivy na zdraví člověka i mnohých živočichů reguluje. "Kromě dopadu na životní prostředí a zdraví jsme se zabývali také hospodářským aspektem. Většina svítidel je dovážena z Číny, kde nemají limit maximální intenzity. Pokud bychom ji regulovali, podpoříme výrazně evropské výrobce a oživíme evropský trh s veřejným osvětlením," poznamenal.

reklama