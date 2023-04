Mladá RP tvrdí, že je s kontaminací azbestem v Milovicích spojována neprávem

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Společnost Mladá RP tvrdí, že při demolici budov po sovětské armádě v Milovicích na Nymbursku postupovala v souladu se zájmy ochrany životního prostředí. S údajnou kontaminací brownfieldu je spojována neprávem, za případné nezákonné jednání svých dodavatelů však nemůže nést odpovědnost, uvedla firma.

Společnost bourala budovy v bývalém vojenském prostoru v letech 2012 až 2014. Podle státního zástupce byl materiál ze zbouraných objektů nadrcen a rozvezen po celém areálu. Obsahoval přitom nebezpečný azbest. Policie zatím nikoho neobvinila. Kriminalisté případ prověřují pro podezření z neoprávněného nakládání s odpady a z podvodu.

Mladá RP uvedla, že prošetřujícím orgánům poskytuje veškerou součinnost. Zdůraznila, že neuzavřela žádnou smlouvu na stavbu cyklostezek, kam by byl materiál z demolice ukládán. Pro ochranu životního prostředí společnost podle vlastního vyjádření učinila maximum. "Nejprve transparentně zajistila tzv. pasportizaci veškerých staveb určených k demolici, aby poté byly odborně zmapovány mj. všechny stavby obsahující azbest a ten byl prokazatelně a protokolárně odborně zlikvidován v letech 2013 až 2014, ještě před zahájením samotných demolic všech těchto 25 identifikovaných staveb," uvedla.

Podle Mladé RP to bylo doloženo mimo jiné České inspekci životního prostředí již v roce 2016 a dalším kontrolním orgánům. K doložení "čistoty" sutí z demolic podle ní slouží také opakované laboratorní zkoušky, včetně těch zajištěných na závěrečné deponii na letišti.

Společnost se hájí tím, že spolupracovala s odbornými subjekty, které disponovaly potřebnými oprávněními, autorizacemi či povoleními. "Pokud při tom společnost Mladá RP zjistila jakékoliv pochybení dodavatelů, postupovala rázně a ukončila s nimi spolupráci. Za jakékoli případné nezákonné jednání svých dodavatelů však společnost Mladá RP nemůže nést odpovědnost," stojí v tiskové zprávě.

Mladá RP si na demolice a likvidaci odpadů najala například firmu Prestige Investment. Tato společnost podle serveru Seznam Zprávy provozovala v areálu například drtičku odpadů, která z cihel, betonů nebo dlažby vytvářela směs - recyklát. V takové směsi rozvezené po mnoha místech vojenského prostoru policisté a odborníci z inspekce životního prostředí objevili azbest, uvedl web. Mladá RP podle jednatele Oldřicha Fialy ukončila s Prestige Investment ukončila spolupráci, navážela podle něj do vojenského prostoru i odpady z dalších staveb mimo Milovice. Miloslav Limpauch, majitel firmy Prestige Investment, se ke kauze příliš nechtěl vyjadřovat. "Ale můžu říct, že jestli se někde našel azbest, tak za to necítím zodpovědnost. Naopak se cítím poškozený tím, že mě do toho někdo zatahuje," citovaly ho Seznam Zprávy.

Smlouvu o dlouhodobém pronájmu bývalého vojenského prostoru uzavřel Středočeský kraj s Mladou RP v prosinci 2010. Firma měla areál využívat 40 let, za což zaplatila dopředu 25 milionů Kč. Hejtmanství jí v roce 2016 za krajské vlády ČSSD a KSČM vypovědělo smlouvu kvůli nedodržení termínů pro demolice. Společnost ale tvrdila, že podmínky neporušila. Kraj minulý týden oznámil, že dá prověřit vybrané oblasti bývalého vojenského areálu Milovice-Mladá nezávislými specialisty.

