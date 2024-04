Policisté v Trnové zajistili pozemky s kontaminovanou zeminou

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Policisté vyšetřující navezení kontaminované hlíny do Trnové u Prahy zajistili jako důkaz pozemky, na nichž zemina leží. Znamená to zastavení dalších prací. Minimálně část navážky je podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) kontaminovaná, a to hlavně rakovinotvornými bifenyly. I bez toho je podle ČIŽP navážka stavebním odpadem, který na stále ještě zemědělské půdě nemá co dělat. Developer, který chce na pozemcích stavět rodinné domy, tvrdí, že jde o materiál na stavbu, uvedl server Seznam Zprávy.

"Předmětná lokalita v Trnové byla zajištěna, neboť se jedná o místo činu, kde bude prováděno ohledání včetně zajišťování stop pro důkazní účely. Z tohoto důvodu tam nemohou být prováděny žádné stavební práce nebo terénní úpravy," řekla serveru policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Seznam Zprávy už dříve napsaly, že zemina pochází z bývalé továrny na nátěrové hmoty Tebas v Praze. Stavební firma HSMN, která má projekt v Trnové na starosti, tvrdila, že má k dispozici laboratorní a chemické zkoušky, podle nichž je bez závady.

Podnět k policejnímu opatření dala Česká inspekce životního prostředí. "V posledních dvou týdnech pokračovaly kontrolní úkony ze strany ČIŽP. Pražští inspektoři stále intenzivně prověřují všechny subjekty, které se na navážce mohly podílet. Další vzorkování v současné chvíli připravujeme, podrobnosti však nemůžeme sdělovat. Od výsledků vzorkování se pak budou odvíjet další kroky dotčených orgánů," uvedla mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Inspekce objevila toxické materiály v Trnové na konci února. Podala trestní oznámení kvůli podezření z neoprávněného nakládání s odpady či jiných trestných činů. "Trestní věc je stále ve fázi prověřování, nikdo tedy obviněn nebyl," dodala policejní mluvčí.

Trestní oznámení na neznámého pachatele podala podle svého vyjádření také developerská firma Domy Trnová podnikatele Jana Šefrny. Právě tento developer v minulých letech rozprodal více než sto pozemků lidem, kteří tam v budoucnu chtějí stavět rodinné domy. Šefrna i jím najatá společnost HSMN podnikatele Jiřího Vojáčka tvrdí, že naváženou zeminu potřebovali na budování komunikací, vyrovnávání jejich výškových rozdílů a zarovnávání pozemků. Zároveň se hájí tím, že od svých obchodních partnerů měli k dispozici všechny potřebné rozbory, že navážený materiál je nezávadný.

reklama