Mládě orlosupa z liberecké zoo bylo vypustěno ve Francii

Mládě orlosupa bradatého vylíhlé v liberecké zoo se vypustilo v rámci záchranného programu ve středu do volné přírody ve Francii. Na cestu do Národního parku Baronnies se transport s tříměsíčním mládětem vydal z Liberce v pondělí dopoledne. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí zoo Barbara Tesařová.

Liberecká zoo se do projektu repatriace orlosupa bradatého zapojila v roce 1986, do volné přírody vypustila už 14. dravce. Všech 13 předtím vypuštěných ptáčat pocházelo od osvědčeného páru Božena a Verneriem zvaný Pišta. Rodiči letošního mláděte je osmiletý mladý pár, který se prvně pářil v roce 2017 a jemuž se dosud podařilo úspěšně odchovat pouze jedno mládě loni. "Kvůli rekonstrukci komunikace ve spodní části zoo jsme vejce raději odebrali ihned po snesení a inkubovali v líhni. Po vylíhnutí jsme ze stejného důvodu mládě podložili zkušenému páru. Byl předpoklad, že ten zvládne péči o potomka během tehdy probíhajících stavebních prací v zoo lépe," uvedl kurátor ptactva Jan Hanel. Podle něj jde o 24. úspěšně odchované mládě tohoto ohroženého druhu v Liberci.

Před vypuštěním do volné přírody dostane malý orlosup identifikační kroužek a budou mu obarveny některé letky, aby ho ochránci přírody později na obloze snáze rozpoznali. Do předem připraveného umělého hnízda v nadmořské výšce zhruba 2000 metrů v národním parku bude vynesen ve speciální dřevěné bedně a vypuštěn 27. května. "V současné chvíli zatím mládě ještě létat neumí, a proto mu budou po dobu několika týdnů nosit do hnízda potravu místní zoologové. Dravec se mezitím postupně rozlétá a seznámí se s okolním prostředím," dodal Hanel.

V návratu orlosupů do volné přírody mají české zoo významnou roli. Aktuálně je v evropských zoo 27 hnízdících párů, z toho šest v českých zahradách. Do volné přírody se mladí dravci vypouští kolem 100. dne od vylíhnutí. Orlosup je jeden z největších dravců - v rozpětí křídel měří 2,8 metru. Žije v horách a jako potrava mu slouží mršiny zvířat, hlavně kosti.

