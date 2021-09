Mladí aktivisté vyzvali k ukončení výroby fosilních paliv do roku 2030

30.9.2021 16:24 Reaguje na Svatá Prostoto

Chodíte vůbec někdy na výlety do přírody? Tak to jste si určitě všiml takových vysokých stožárů, na kterých jsou vždycky tři dráty. No a právě v těch je ta elektřina a když se pořádně podíváte, tak zjistíte, že vede úplně všude. Tak nechápu, proč by se ještě měla dělat z uhlí. To je jenom dílo uhelné lobby, že potřebuje odbyt. Ale od doby, co doma topíme elektřinou, už nikdo žádné uhlí nepotřebuje, těží se jen ze setrvačnosti a tomu se právě musí zabránit.

Odpovědět