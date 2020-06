Modrá krev ostrorepů se využívá v lékařství dál, i když ji už dokážeme vyrábět uměle

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Victoria Pickering / Victoria Pickering / Flickr.com Životodárná náplň, která pulzuje těly ostrorepů, má mimořádné vlastnosti, dokáže bleskově stanovit sterilitu/kontaminaci vzorku.

Stáří kolem 450 milionů let a k tomu živoucí fosilie, podivně mimozemský tvar těla s krunýřem a klepítky. Ano, řeč je o ostrorepech, trochu záhadných obyvatelích mořského dna. Jejich popis by nebyl kompletní bez zmínky o jejich modré krvi, přesněji tedy krvomíze, hemolymfě. A u to jde dnes především. Možná až příliš, jak píše Guardian Tato životodárná náplň, která pulzuje těly ostrorepů, má totiž mimořádné vlastnosti. Základním kyslík vázajícím barvivem je tu hemocyanin. A měď v něm obsažená má antibakteriální účinky.

Ostrorepové také rezignovali na obranný systém bílých krvinek. Místo toho mají amébocyty, které na infekce reagují mnohem pohotověji. A ještě je tu látka, koagulin, která reakci s endotoxiny zprostředkovává. Pro moderní medicínu je zásadní, protože dokáže bleskově stanovit sterilitu/kontaminaci odebraného vzorku. Jde o to, jak tyto užitečné záležitosti z ostrorepů dostat. Většinou jde totiž o poněkud průmyslové odčerpání. Což se nelíbí ochráncům zvířat.

Člověk, anebo ostrorep?

Argumenty ochránců zvířat se v případě neetického odběru tělních tekutin ostrorepů dlouho zdály liché. Cenu záchrany lidského života na morální náklady těžby z ostrorepů nikdo přepočítávat nechtěl. Ročně je díky vzorku odebranému z živých fosilií pohotově otestováno kolem 70 milionů lidí, a krev ostrorepů představuje ve zdravotnictví byznys za 1 miliardu dolarů ročně.

Jenže pak se do věci vložila švýcarská farmaceutická společnost Lonza s novou látkou zvanou Rekombinanční Faktor C (rFC). Ta dokáže to samé jako látky získávané z ostrorepů. A dá se syntetizovat uměle, i v průmyslovém objemu. Bez napíchnutí ostrorepů na transfúzní linku. Což, alespoň teoreticky, činí jejich další utrpení zbytečné.

Basilejská Lonza nezůstala ve svém inovativním přístupu osamělá, s podobným preparátem brzy přišla i francouzská farmakologická společnost bioMerieux. A obě teď, jako součást svého marketingu, aktivně brojí proti dalším odběrům krvomízy z ostrorepů.

Jde jim především o medicínský trh ve Spojených státech amerických. Tam proti nim stojí rival, společnost Charles River Laboratories. Která zatím získává materiál ze živých zvířat. A podle Guardianu má nadstandardní podporu od americké vlády. Na rozdíl od konkurenčních zahraničních syntetických preparátů získávaných bez zbytečného utrpení zvířat, jež jsou tu zatěžovány nadbytečnými schvalovacími testy.

Krev ostrorepů tak zatím zůstává v USA standardem, bez ohledu na to, že už je k dispozici plně syntetická náhražka. Viděno v širších souvislostech: Američané teď těžko mohou kritizovat Čínu a asijské země, za jejich „barbarskou“ tradiční medicínu, pro kterou zbytečně umírají zvířata z volné přírody. Jejich farmaceutické společnosti totiž dělají to samé.

