MPO: Na podporu podniků kvůli drahým energiím by mohlo připadnout 7 miliard korun

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na podporu firem kvůli vysokým cenám energií by podle ředitele odboru podnikatelského prostředí na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) Pavla Vinklera mohlo připadnout kolem sedmi miliard korun. Zavedení mimořádných dotací umožňuje takzvaný dočasný krizový rámec Evropské komise. Poskytnutí a výši pomoci bude muset schválit vláda. Vinkler to řekl na Českém gastronomickém kongresu v Praze.

MPO dříve ČTK sdělilo, že možnou podporu podniků kvůli zdražení elektřiny a plynu vyčísluje ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy. "Propočítáváme varianty, jak by ten dotační program mohl vypadat. Zatím jsme dospěli k nákladům asi kolem sedmi miliard (korun), které bychom rádi, pokud se samozřejmě najde shoda na nejvyšší, tedy vládní úrovni, poslali směrem k ekonomice," řekl dnes Vinkler.

Podpora na dodatečné náklady kvůli zvýšení cen plynu a elektřiny se podle dočasného krizového rámce smí vztahovat k období od února do prosince letošního roku. Nárok na dotace budou mít jen firmy, které prokážou měsíční nárůst nákladů na energie o 200 procent ve srovnání se stejným období loňského roku. Jedna společnost bude moci získat nejvýše dva miliony eur (asi 50 milionů Kč).

Svaz průmyslu po zveřejnění podmínek dočasného rámce upozornil, že některá pravidla jsou nastavena velmi přísně a nárok na kompenzace by tak měl jen malý počet společností. Proto navrhnul zvýšení maximální výše dotace nebo zmírnění podmínky nárůstu ceny elektřiny nebo plynu.

Dočasný krizový rámec umožňuje využít další nástroje pomoci, které souvisejí s rusko-ukrajinským konfliktem započatým 24. února. Mohl by tak vzniknout například program záruk, které by poskytoval stát prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Fungovat by mohl na stejném principu jako dříve COVID plus vytvořený na podporu podnikatelů v důsledku pandemie koronaviru. Pro vznik nového programu by bylo ale třeba změnit zákon. O zavedení záruk se vedou diskuze, řekl dříve ČTK generální ředitel EGAP Jan Procházka.

Elektřina v dubnu podle dat Českého statistického úřadu meziročně zdražila o 30,1 procenta, cena plynu stoupla proti čtvrtému měsíci loňského roku o 44,2 procenta. Pro domácnosti chystá MPO úsporný energetický tarif. Náklady státního rozpočtu na tyto úlevy šéf resortu průmyslu Jozef Síkela (za STAN) odhaduje mezi 16 až 24 miliardami korun, sdělil v sobotu ČTK.

reklama