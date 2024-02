MPO zřídilo pracovní skupinu, která prověří sanaci Heřmanické haldy v Ostravě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Okolnosti sanace heřmanické haldy v Ostravě a další plánované postupy prověří nová pracovní skupina. Zřídilo ji ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) kvůli kritice způsobu sanace, který podle některých může ohrožovat zdraví obyvatel i okolní životní prostředí. Ve skupině budou experti několika ministerstev, zainteresovaných organizací a samospráv. Dnes to oznámilo MPO v tiskové zprávě. Sanace odvalu je v současnosti pozastavena.

Haldu neboli odval Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Má rozlohu zhruba 103,5 hektaru a objem uloženého materiálu se odhaduje na 30 milionů tun. Halda uvnitř desítky let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace trvá zhruba 20 let. Státní podnik Diamo, který ji má na starosti, nedávno práce pozastavil. Důvodem je mimo jiné spor o to, zda materiály použité v oddělovací vzdušné stěně, která má bránit prohoření haldy směrem ke skládce chemických odpadů, byly v pořádku, nebo ne. Jednotlivé strany podávají trestní oznámení. V současnosti materiál i kaly v kalových nádržích na místě prověřuje Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)

"Naší hlavní prioritou je ochrana zdraví občanů a zachování kvality životního prostředí. Jsme si vědomi obav obyvatel v okolí heřmanické haldy a chceme je ujistit, že situaci bereme vážně. Diamo provádí neustálý termometrický monitoring haldy, ale zaměřuje se také na kvalitu podzemní vody a ovzduší na odvale," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Zdůraznil, že skupina by měla zajistit také postup státu ve shodě s principy péče řádného hospodáře.

Pracovní skupina je složena z odborníků ministerstva životního prostředí a ministerstva pro místní rozvoj, dále relevantních podřízených organizací, kraje i města. Zabývat se bude především okolnostmi výstavby oddělovací stěny na haldě, dále nakládáním s materiály oddělovací stěny a také dalším postupem při sanaci. Měl by se odvíjet od nálezů ČIŽP.

"Cílem pracovní skupiny je mimo jiné zajistit, aby kraj, město i občané měli veškeré relevantní informace, protože jejich nedostatek vytváří prostor pro šíření spekulací a nepřesností,“ podotkl Síkela.

Oddělovací stěna má sloužit k zamezení prohořívání z haldy na vedlejší skládku chemického odpadu. Po kontrolách na haldě vzniklo podezření, že materiál užívaný k výstavbě stěny neodpovídá stanovené kvalitě, a hrozí tak, že by v případě potřeby neplnil svou funkci. MPO uvedlo, že podle dat z měření Zdravotního ústavu v Ostravě je zatím vliv haldy na ovzduší v jejím okolí minimální.

