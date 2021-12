Mýcení amazonského pralesa v Brazílii v listopadu výrazně zpomalilo

Foto | deltreehd / deltreehd / pixabay V listopadu amazonský prales přišel o 250 kilometrů čtverečních plochy, což byl nejnižší údaj za posledních šest let.

Mýcení amazonského deštného pralesa v listopadu v Brazílii výrazně zpomalilo. Ukazují to údaje brazilského Národního ústavu pro výzkum vesmíru (INPE), na které upozornila agentura EFE. V listopadu amazonský prales přišel o 250 kilometrů čtverečních plochy, což byl nejnižší údaj za posledních šest let. Podle ekologů se však jedná jen o dočasný výkyv, za kterým nestojí zpřísnění vládní politiky.

Letošní údaj je o zhruba pětinu nižší než v listopadu loňského roku. Jedná se také o nejnižší listopadové číslo od roku 2015, kdy INPE začalo tento druh statistiky sledovat. Pokles je výrazný ve srovnání s říjnem, kdy prales přišel o 877 kilometrů čtverečních plochy.

Od začátku roku amazonský prales v Brazílii přišel o zhruba 8150 kilometrů čtverečních, což je rozloha odpovídající zhruba Ústeckému a Libereckému kraji dohromady. INPE měsíční údaje sbírá na základě satelitního pozorování.

Podle mluvčího brazilské odnože organizace Greenpeace Rómula Batisty však není mnoho důvodů k oslavám. Podle něj je pokles jen dočasným výkyvem, za kterým nestojí přísnější přístup úřadů. Stávající brazilská vláda prezidenta Jaira Bolsonara podle něj dopustila rozmach nelegální těžby kovů, zabírání půdy v domorodých rezervacích a chovu dobytka, jež přispívají k ničení pralesa.

Na klimatické konferenci COP 26 v Glasgow brazilská vláda oznámila závazek, že skoncuje do roku 2028 s nelegálním odlesňováním v Amazonii. Řada odborníků je ale k tomuto cíli skeptická. Podle nich by si to od vlády vyžádalo razantnější přístup, než který dosud ukazovala. Ekologové také připomínají, že pro větší hospodářské využití Amazonie se opakovaně vyslovoval prezident Bolsonaro, který do úřadu nastoupil v roce 2019.

Podle listopadové zprávy INPE amazonský prales v Brazílii mezi srpnem 2020 a červencem letošního roku přišel o 13 235 kilometrů čtverečních své rozlohy. V předchozím desetiletí údaj nikdy nepřekročil 10.000 kilometrů čtverečních a v letech 2009 až 2018 roční průměr činil zhruba 6500 kilometrů čtverečních vymýceného pralesa.

