Ministerstvo zemědělství rozdělí přes šest miliard na podporu mladých zemědělců či chytré technologie

Zemědělci obdrží přes 6,3 miliardy korun na investice do svých podniků, chytrých technologií, obnovu lesů po kalamitách nebo na zahájení činnosti mladých zemědělců, informoval ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Peníze chce směřovat především malým a středním podnikům. Žádosti začne ministerstvo zemědělství (MZe) sbírat letos v říjnu."Preferenční výhodu při přidělování dotace získají zemědělci obhospodařující 150 až 2500 hektarů polí. Větší preferenci získají i malé a rodinné podniky," uvedl Výborný. Upozornil, že při vyplácení bude ministerstvo kontrolovat, zda podnik není součástí skupiny více propojených podniků.

Nejvíce peněz přidělí úřad na investice do zemědělských podniků, a to tři miliardy korun. Dotace farmářům pokryje až 40 procent vynaložených nákladů, pro mladé a ekologické zemědělce má resort vyčleněno deset procent navíc. "Je to šance, jak podpořit zemědělce a farmáře, aby si mohli pořizovat novou techniku a mohli přecházet do principů precizního zemědělství," řekl ministr.

Precizní zemědělství zahrnuje postupy, které využívají navigace propojené s družicemi, výbavu mechanizace různými senzory či roboty pracující na poli bez přímého řízení obsluhou.

Na investice do zpracování zemědělských produktů počítá MZe s částkou 2,2 miliardy korun. Cílem je podle Výborného zkrácení výrobního řetězce. "Ideální je, když farmář dokáže produkty zpracovávat a ideálně je nabídne ve své vlastní prodejně," řekl Výborný. Dotace opět míří především mladým a středním podnikům, velké podniky mohou podat žádost, pokud jejich projekt přispěje ke zmírnění klimatických změn.

Na investice do zemědělských podniků i zpracování zemědělských produktů jsou nastavené limity. Na jeden projekt může farmář získat maximálně 30 milionů korun, na celé programové období, tedy do roku 2027, může obdržet nejvýše 200 milionů korun.

Částkou přes 130 milionů korun chce ministerstvo podpořit také lesní hospodářství a překonání kůrovcové kalamity. O investici do obnovy kalamitních ploch může žádat jakýkoliv lesní hospodář včetně státních podniků a získá příspěvek až 100 procent na obnovu lesa po požáru, suchu, námraze, poškození škůdci nebo větrné kalamitě.

Velmi důležitá je podle Výborného také podpora mladých zemědělců. Farmářům mezi 18 až 40 lety má proto usnadnit začátky podnikání pomoc ve výši 708 milionů korun. "Dlouhodobě bojujeme s generační výměnou. Snažíme se mladé lidi přilákat do prostředí, které bude zajímavé a inspirativní," řekl ministr. Za začínající jsou nově považováni zemědělci místo dvou let po dobu pěti let od začátku podnikání.

Na zavádění inovací do praxe investuje ministerstvo 130 milionů korun a na projekty, které se podílí na realizaci významně zlepšených postupů či technologií vyčlení více než 100 milionů korun.

Žádosti o dotace mohou zemědělci posílat přes Portál farmáře od 8. do 29. října. Výborný doplnil, že u části dotací zjednodušili nebo vypustili některá kritéria a snížili také administrativu. Pokud budou mít zemědělci rychle schválenou žádost a připravené stavební povolení, obdrží peníze ještě letos, aby mohli své projekty realizovat. Část dotací ale bude vyplácena ještě v následujících dvou letech.

