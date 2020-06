Ministerstvo dá do konce června stanovisko k 31 lokalitám pro vodní nádrže

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Celkem by všechna nová místa měla zadržet 273 milionů metrů krychlových vody, což je asi třetina nádrže Orlík. Ilustrační obrázek

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dá do konce června své stanovisko k návrhu 31 území, která chce ministerstvo zemědělství hájit pro případné budoucí vodní nádrže. Území mají být hájená například před stavební činností. Dosud MŽP souhlasilo s deseti územími, o dalších bude jednat, řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který si v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy prohlédl jedno z navrhovaných míst - Ledný nedaleko obce Dobřív na Rokycansku.

Z 31 území, které chce ministerstvo zemědělství hájit pro vodní nádrže, jsou dvě v Plzeňském kraji. Celkem by všechna nová místa měla zadržet 273 milionů metrů krychlových vody, což je asi třetina nádrže Orlík. Vybraná území, na nichž bude panovat shoda, by pak doplnila tzv. generel lokalit pro akumulaci povrchových vod, kde je zatím 65 míst.

"S ministrem (zemědělství Miroslavem) Tomanem (za ČSSD) jsme se nedávno z 31 lokalit byli schopni shodnout na deseti zatím, kde jsme řekli ano, to si umíme představit, tam ty střety s ochranou přírody jsou relativně malé a chápeme veřejný zájem," řekl Brabec. Souhlas MŽP podle něj ale s největší pravděpodobností nezíská třeba Holštejn na Blanensku. "To by opravdu znamenalo zánik Moravského krasu," poznamenal. Zdůraznil, že i kdyby se v budoucnu rozhodlo o vybudování některé z nádrží, na každou by musel být zpracován mimo jiné samostatný posudek o vlivu na životní prostředí EIA, musela by projít veřejným projednáním a dalšími kroky.

Nádrž Ledný na Ledném potoce v Brdech by podle návrhu vodohospodářů měla sloužit k zadržení přívalových srážek, případně i jako vodohospodářská. Je to částečně náhradní lokalita za diskutovanou nádrž Amerika, s jejíž větší uvažovanou variantou nesouhlasí armáda. Na ploše přes 48 hektarů by měla nádrž Ledný pojmout 3,9 milionu metrů krychlových vody, hráz by měla výšku 29 metrů nad terénem, popsal Jaroslav Beneš z Povodí Vltavy.

Protože lokalita je v druhé a třetí zóně CHKO a patří kvůli výskytu vzácných živočichů mezi evropsky významné lokality, je podle Brabce chráněna před případnou stavební činností už dostatečně v rámci ochrany přírody a nepotřebuje speciální ochranu generelu. "Toto místo je už dostatečně chráněno, ale střety s ochranou přírody by byly docela významné," řekl ministr.

Podle vedoucího CHKO Brdy Bohumila Fišera nebyly ve vojenském prostoru regulovány potoky, takže si zachovaly původní podobu. Díky tomu zde žijí vzácné vranky obecné a mihule potoční, kvůli nimž je oblast evropsky významnou lokalitou. "Z pohledu ochrany přírody záměr (na případné vybudování nádrže) kontroverzní je," řekl Fišer. Pokud by vyvstala náhlá potřeba nádrž vybudovat, muselo by se rozhodnout, který veřejný zájem bude upřednostněn, zda veřejný zájem zadržení vody či ochrany přírody, dodal.

