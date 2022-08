MŽP schválilo dotace za miliardu korun pro úspory energie i vody v obcích

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lisa S. / Shutterstock Pokládání izolace

Energetické úspory u veřejných budov či lepší hospodaření s vodou podpoří více než miliarda korun. Dotace financované z Národního plánu obnovy, které schválila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL), přispějí na projekty ve více než 70 obcích v Česku. Za ministerstvo o tom informovala Dominika Pospíšilová.

"Energetické úspory a využívání obnovitelných zdrojů představují spolehlivé cesty ke snížení naší celkové spotřeby. O to víc je povzbuzující, že můžeme opět poslat mezi žadatele další miliardu korun v podobě schválených dotací právě na tyto typy projektů," uvedla Hubáčková.

V nyní schváleném balíku dostane přes Národní program Životní prostředí dotaci 36 obecních projektů, které řeší úspory energií ve veřejných budovách. Žadatelé, k nimž vedle obcí patří i střední školy, si rozdělí 744 milionů korun. Například ve Václavovicích na Ostravsku se podle ministerstva pustí do úpravy budovy obecního úřadu, městys Komárov na Berounsku pak peníze využije k rekonstrukci muzea umělecké litiny. Ve Velkých Losinách Šumpersku pak přestaví bývalou kotelnu na garáže a technické zázemí v energeticky šetrném stylu.

Další peníze půjdou do čtyř desítek obcí, na adaptace budov na změnu klimatu, například pomocí efektivního využívání srážkové vody či výstavby zelených střech. Sokolov například uspěl se třemi projekty pro školní budovy, které cílí na zachytávání dešťové vody. V Hrubé Vrbce na Hodonínsku pak na obecním domě přibyde zelená střecha. "Starostové ušetří pitnou vodu a zároveň uspoří energie i finance z obecních rozpočtů. To je podstatná motivace k tomu, aby se obce do takových projektů pouštěly" poznamenal Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. Fond dotace spravuje.

Další schválená podpora, v řádu desítek milionů korun, cílí i na enviromentální vzdělávání, budování domovních čistíren odpadních vod či průzkum a posílení zdrojů pitné vody. Celkově dotace z aktuálního balíčku přispějí na téměř 90 projektů.

