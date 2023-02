orb slavík 27.2.2023 17:11 Reaguje na Michal Uhrovič

Naprosto s Vámi souhlasím. Viděl jsem v televizi záběr - možná sto hektarového pole s nějakou obilninou, jak pracovník ručně vsypává jed do nor. Široko daleko žádná berlička pro dravce, pouze ohromné pole s jednou plodinou. Jsem přesvědčen , že zde nese vinu špatné hospodaření zemědělce, protože uměle vytvořil ideální biotop pro přemnožení myší. Jsme v Čechách, takže po té co vzniklo foto , vjede do pole rozmetadlo a ,,práci,, urychlí. V okolí pole budou ležet uhynulí zajíci a dravci, kteří se nakrmili otrávenými hlodavci. O tomto problému se dlouho ví, jsou postupy, jak se tomuto bránit. Ale rychlejší je vysypat tam jed. Na polích takového zemědělce nedokáže přežít žádná koroptev, křepelka ani ten zajíc.

