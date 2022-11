MŽP vyhlásilo první trojici dotačních výzev na pomoc uhelným krajům

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) včera vyhlásilo první tři výzvy z operačního programu Spravedlivá transformace (OPST), který má pomoci s přeměnou tří uhelných krajů v Česku. Příjem žádostí v úvodních výzvách začne letos 30. listopadu a skončí 31. prosince 2023, uvedla za MŽP Dominika Pospíšilová. Evropské dotace zamíří do Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje, kde jsou tisíce pracovních míst spojených s těžbou uhlí a jeho následným využíváním pro výrobu energie. Do konce letošního roku chce ministerstvo se Státním fondem životního prostředí (SFŽP) otevřít pět výzev v každém z krajů, dohromady za 20 miliard korun. Celkem je pro Česko v programu OPST financovaného z Evropské unie k dispozici více než 40 miliard korun.

Program přinese uhelným krajům zejména nové pracovní příležitosti, podpoří malé a střední podniky, investice do výzkumu a vývoje, vzdělávání dětí i dospělých a obnovu území zasaženého těžbou černého i hnědého uhlí. Podle pověřeného ministra životního prostředí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je prioritním úkolem proměna energetiky v souvislosti s odklonem od uhlí.

První balíček výzev se zaměří na takzvané strategické projekty - tedy projekty s významným transformačním dopadem, které už dříve doporučily jednotlivé kraje. Dohromady je to 34 projektů. Na strategické projekty je podle ředitele SFŽP Petra Valdmana vyčleněna přibližně polovina vyčleněné částky celého programu. Pro strategické projekty v Moravskoslezském kraji je ve zveřejněné výzvě připraveno 8,72 miliardy korun, v Ústeckém kraji na tyto počiny zamíří 7,3 miliardy a v Karlovarském kraji je podpoří částka 2,9 miliardy korun. Maximální výše podpory, kterou bude moci žadatel na projekt získat, podle MŽP dosáhne 85 procent.

"Do konce roku spustíme ještě například výzvu pro kraje, které budou následně poskytovat vouchery podnikatelům, inovativní projekty v oblasti oběhového hospodářství nebo také výzvu na podporu rozvoje odborných učeben a konektivity škol na území zmiňovaných tří krajů," řekl Valdman. Fond životního prostředí dotační program spravuje. Všechny výzvy budou postupně zveřejňovány na internetových stránkách opst.cz.

Z programu poputuje celkem 18,9 miliardy korun do Moravskoslezského kraje, pro Karlovarský kraj je vyhrazeno 6,2 miliardy korun, zbytek bude pro Ústecký kraj. Podle náměstka ministra životního prostředí Jana Kříže by mělo být na základě podmínek Evropské komise do roku 2026 vyčerpáno 71 procent rozpočtu programu.

