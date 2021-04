MŽP začalo vydávat rozhodnutí o výši finanční podpory pro jednotlivé zoo

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Hrdlička / Wikimedia commons Peníze jsou podle dřívějších informací od ministerstva rozdělovány na základě počtu ohrožených druhů živočichů, které daná zoologická zahrada chová. Každá zoologická zahrada tak obdrží jinou částku, která reflektuje druhy a počty zvířat.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ode dneška vydává rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory zoologickým zahradám. Rozděleno bude zhruba 76,1 milionu korun. Většina zoologických zahrad by měla peníze od státu obdržet do konce dubna. Přidělené peníze by měly zoologickým zahradám pomoci dorovnat ztráty, které jim vznikly kvůli vládním opatřením proti šíření covidu-19. Zahrady musely být několik měsíců zavřené pro návštěvníky.

"Žádosti od všech 28 licencovaných zoologických zahrad v celkové výši přes 76 milionů korun jsme přijímali do konce března, během minulého týdne žádosti posoudila Komise MŽP a od dnešního dne začínáme vydávat rozhodnutí o poskytnutí dotace,” uvedl k tomu ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Mezi zoologické zahrady v zemi bude rozděleno 76 108 357 korun. Na výši podpory se podle MŽP dohodla ministerstva financí a životního prostředí se zástupci zoologických zahrad. Peníze jsou podle dřívějších informací od ministerstva rozdělovány na základě počtu ohrožených druhů živočichů, které daná zoologická zahrada chová. Každá zoologická zahrada tak obdrží jinou částku, která reflektuje druhy a počty zvířat. Pro menší zoologické zahrady to znamená podporu ze strany ministerstva v řádu až statisíců korun, u těch větších se jedná o podporu v jednotkách milionů korun. Většina peněz je podle určená na nákup krmiva pro chované živočichy.

Například pražská zoologická zahrada žádala o 16 744 165 korun, jak ČTK již dříve sdělil ředitel zoo Miroslav Bobek. Deficit příjmů pražské zoo je zhruba 140 milionů korun. Návštěvnost zoo v hlavním městě v roce 2020 kvůli pandemii covidu-19 klesla o 42 procent. Do zahrady zavítalo 851 623 návštěvníků, tedy o téměř 605 000 lidí méně než v roce 2019.

