MŽP zrušilo výběrové řízení na šéfa inspekce, další vypíše podle nových pravidel

Žádný ze čtyř kandidátů na šéfa České inspekce životního prostředí (ČIŽP) neprokázal podle ministerstva životního prostřední dost kompetencí a předpokladů pro řízení této instituce. Úřad proto výběrové řízení zrušil a po Novém roce vypíše nové, už podle novelizovaného služebního zákona. Řízením ČIŽP je do doby jmenování nového ředitele pověřen dosavadní ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integrované prevence Lukáš Kůs, sdělila ČTK mluvčí ministerstva Dominika Pospíšilová. K 7. prosinci skončil v čele inspekce na vlastní žádost Erik Geuss.

"Vzhledem k tomu, že přechodná ustanovení k novele zákona o státní službě stanoví, že výběrová řízení na obsazení volných služebních míst představených zahájená přede dnem nabytí účinnosti novely a do tohoto dne pravomocně neskončená se ruší, MŽP nepřistoupí k vyhlašování druhého kola výběrového řízení dle stávajícího znění zákona ještě v prosinci 2022," uvedla mluvčí. Podle úřadu nelze totiž předpokládat, že by se ho podařilo pravomocně dokončit do Silvestra. Nové výběrové řízení tak už bude podle změněných pravidel.

Novela služebního zákona umožní ucházet se o místo i zájemcům mimo státní službu. Podle informací serveru Hospodářské noviny se nového výběrového řízení hodlá zúčastnit šéf inspekce z let 2010 až 2011 Milan Bukolský (ODS). "Kandidátů ale bude určitě více. Bude to standardní výběrové řízení, moje členství v ODS v tom nehraje zásadní roli. Rád bych ale pokračoval v práci, kterou jsem započal za svého předchozího působení na inspekci,“ citoval bývalého ředitele inspekce server.

Do zrušeného výběrového řízení se podle informací serveru přihlásili současný ředitel oblastního inspektorátu Praha Václav Beroušek a náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský.

Žádost o odvolání z funkce podal Geuss k 7. prosinci. Záměr odstoupit do konce roku kvůli politickým tlakům, které cítí po předloňské otravě řeky Bečvy, avizoval Geuss v květnu. Trvá na tom, že inspekce při hledání příčin otravy řeky postupovala správně. V květnovém rozhovoru pro Radiožurnál uvedl, že svého nástupce by chtěl varovat především před byznysem s nebezpečnými odpady, který považuje za velký problém.

