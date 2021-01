Na 9 místech v Libereckém kraji vysadil spolek vzácné tisy

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Sergey Yeliseev / Flickr Tis je původní dřevina české krajiny, rostl v lesích na území prakticky celé dnešní České republiky. Těžba a takřka nulová výsadba v minulosti vedly k velkému úbytku této dřeviny nejen v české krajině, ale v celé Evropě.

Sazenice vzácného tisu červeného loni liberecký spolek Čmelák vysadil na devíti místech v Libereckém kraji. Podařilo se mu také najít v kraji dalších 56 lokalit vhodných pro výsadbu 1400 sazenic. Majitelé pozemků s výsadbou tisů souhlasí, informovala za spolek Romana Prošková.

"V letošním roce budeme hledat peníze na jejich výsadbu a ochranu před zvěří. Vysazené tisy by měly do budoucna vytvořit ohniska přirozeného šíření tisových semenáčků do krajiny," dodala. Těžba a takřka nulová výsadba v minulosti vedly k velkému úbytku této dřeviny nejen v české krajině, ale v celé Evropě. "Tisy z české krajiny mizí i dnes. Nesvědčí jim rychlé oteplování a vysoušení krajiny, jsou to stromy velmi dlouhověké, ale také velmi konzervativní," uvedl Jiří Antl, který má ve spolku Čmelák projekt na starosti.

Záchraně tisu se spolek Čmelák věnuje už 23 let a do krajiny vysadil přes 750 tisů. Zabývá se také mapováním míst, kde se tisy nacházejí, sběrem jejich semen i pěstováním sazenic. Loni spolek na projekt návratu tisů do přírody získal dotaci z ministerstva pro životní prostředí ve výši zhruba 200 000 korun. Poprvé je loni také sázel ve volné krajině, předchozí výsadby směřovaly do lesů. Nově jsou u Světlé pod Ještědem, ve Smržovce na okraji Jizerských hor, v Rousínově v Lužických horách, u Stvolínek a Nového Oldřichova na Českolipsku. "Tím, že porostou na osluněných místech, mohou plodit už ve 20 až 30 letech, zatímco v přirozeném prostředí zastíněného lesa začíná tis plodit až v 70 až 120 letech," uvedl Antl. Na každém místě podle něj vysadili po čtyřech sazenicích. Další tisy členové spolku sázeli v lese. "Dostaly se na čtyři nové lokality v okolí Liberce, na každou z nich zamířilo 25 kusů," dodala Prošková.

