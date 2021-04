Na brněnském Zelném trhu už jsou k mání sazenice bylinek či květiny do truhlíku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Robert Przybysz / Shutterstock Když byla teplá zima, začínalo se již začátkem března. Letos bylo chladněji a dle slov zemědělců je jejich jediná záchrana, že byly i sazenice později. Kdyby bylo tepleji, neměli by je kde prodávat.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

S uvolněním vládních opatření proti šíření koronaviru ožívá opět i brněnský Zelný trh. Od rána tam své výpěstky zatím nachystalo osm zemědělců a dorazili i první zákazníci. Do konce týdne prodejců přibude. Městské části Brno-střed potvrdilo zájem 14 zemědělců, kteří nabízejí sazenice bylinek, medvědí česnek, květiny do truhlíku nebo rajčata či saláty do fóliovníku. Začátkem května se přidají prodejci s venkovními sazenicemi či řezanými květinami, řekla ČTK mluvčí městské části Kateřina Dobešová.

Začátek sezony na Zelném trhu obvykle ovlivňuje počasí. Letos to byla především koronavirová pandemie a opatření omezující stánkový prodej. "Když byla teplá zima, začínalo se již začátkem března. Letos bylo chladněji a dle slov zemědělců je jejich jediná záchrana, že byly i sazenice později. Kdyby bylo tepleji, neměli by je kde prodávat. Pár letošních výpěstků nabízeli v kavárně Podobrazy. Nyní tam už provizorní zahradnictví nefunguje, ale byli za něj vděční," sdělila Dobešová.

Vedení městské části projedná zrušení poplatku za služby, který činí 15 korun za metr prodejní plochy a den, a to na duben a květen. "Odpouštěli jsme jej již loni od července do listopadu, v součtu to bylo zhruba 300 000 korun. Je to hodně peněz, ale pro nás je důležité prodejce a zemědělce podpořit, aby se znovu vrátili," dodala mluvčí. Dohromady jich letos na Zelném trhu bude 58, nejvíce v červnu a červenci.

Náměstí má rozlohu 4500 metrů čtverečních, a dodržovat opatření jako dvoumetrové rozestupy mezi stánky, tak podle Dobešové ani v hlavní sezoně nebude problém. Správci trhu, kteří již ode dneška hlídají dodržování opatření, případně omezí počet stolů prodejců. Prodávat se podle vládního nařízení může ovoce a zelenina, květiny a jiné rostliny, jejich plody, osiva, semena, vejce, pekařské a cukrářské výrobky, mléko, maso, med a výrobky z těchto surovin. Potraviny musí pocházet z České republiky. Nutné je dále dodržování dvoumetrových rozestupů mezi stánky a u všech stánků musí být desinfekce. V jeden čas na ploše tržiště nesmí být víc než jeden člověk na 15 metrů čtverečních. Nesmí se zde prodávat pokrmy a nápoje k přímé konzumaci a na ploše se nesmí nacházet stoly a místa k sezení.

reklama