Na Broumovsku je kvůli hnízdění sokolů omezen přístup do některých skal

Na Broumovsku je kvůli zahnízdění chráněných sokolů stěhovavých do poloviny června omezený přístup do některých míst ve skalních městech. V Teplických skalách jde o úsek prohlídkového okruhu v blízkosti Chrámových stěn, včetně modré turistické značky. Druhou uzavřenou oblastí je Frýdlantská vyhlídka na hoře Ostaš, průchod kolem vyhlídky je možný, informovali na webu zástupci Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko. Toto opatření ochranáři vydávají v Teplických skalách každoročně, v ostatních oblastech Broumovska podle situace.

"Obě omezení budou v platnosti do vyvedení mláďat, tedy přibližně do poloviny června. Prosíme o respektování těchto omezení, tito kriticky ohrožení ptáci potřebují klid pro hnízdění," řekl ČTK zoolog Správy CHKO Broumovsko Petr Kafka. Ptáky podle něj ruší například hlasitý průchod lidí přímo pod hnízdem, které pak s přestávkami opouštějí. "Kdyby se to ale opakovalo několikrát denně, ptáci by hnízdo opustili definitivně," dodal zoolog.

Populace sokolů stěhovavých se v posledních letech v Česku mírně rozrůstá, část hnízdění je však stále neúspěšná. Platí to i pro Broumovsko, kde v posledních letech ve skalních oblastech hnízdí ročně okolo osmi párů. Většina hnízd je v oblasti Adršpašsko-teplických skal. Na Broumovsku se sokoli začali znovu objevovat v 90. letech minulého století, první pár zahnízdil okolo roku 2000.

Zatímco loni v CHKO Broumovsko vylétla mláďata z rekordních čtyř hnízd, v roce 2021 se sokoli nedočkali vyvedení žádného mláděte. Na Broumovsku se ve skalách v roce 2022 vylíhlo okolo deseti sokolů stěhovavých, je to nejvíce za posledních 70 let, uvedli zástupci Správy CHKO Broumovsko.

Sokoly lidé v nedávné minulosti v Evropě téměř vyhubili, hlavní podíl na tom mělo používání pesticidů. Sokol preferuje pro hnízdění dutiny a římsy ve stěnách skal. Stále častěji si vybírá také městské prostředí s dostatkem potravy.

Teplické skály jsou jedním z nejatraktivnějších pískovcových skalních měst v Česku. Prohlídkový udržovaný okruh, který vede Teplickými skalami, měří asi šest kilometrů. Skály spolu s turisty přitahují také horolezce. Teplické a adršpašské skalní město jsou svojí rozlohou 1803 hektarů největší národní přírodní rezervací v České republice.

