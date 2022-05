Na festivalu reBarbora v Karviné se bude také diskutovat o ekologii

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Součástí festivalu reBarbora Open Music, který se uskuteční 27. a 28. května v Karviné, bude i diskuzní scéna Meltingpot. Dvě desítky řečníků budou diskutovat například o udržitelné domácnosti, ekologických mýtech či vodíkových technologiích.

Na festivalu v areálu bývalého Dolu Barbora vystoupí například David Koller, Richard Müller nebo Horkýže Slíže. Akce se chce stát prvním trvale udržitelným festivalem v republice, který minimalizuje zatížení životního prostředí. Má být například kompletně bez jednorázových obalů nebo otestuje vodíkový agregát na výrobu elektřiny.

Meltingpot bude součástí sobotního programu. Na fóru vystoupí například ekonom Lukáš Kovanda, expert v oblasti energetiky a ředitel výzkumného centra Stanislav Mišák nebo vynálezce a inovátor Lukáš Brus.

"Myslíme si, že samotná ekologie je ještě hodně o erudici, a diskuzní fórum nám do toho zapadalo. Je důležité si zároveň říkat, co je ekologie, co není ekologie. Meltingpot a diskuzní fórum nám nabídne pohled na ekologii z více úhlů, protože nechceme být ekoteroristy, ale chceme být i pragmatici," řekl za pořadatele Matěj Ostárek.

Meltingpot je tradiční součástí červencového festivalu Colours of Ostrava, kde se ovšem odehrává v mnohem větším rozsahu, letos například bude mít devět scén. Ředitelka Colours of Ostrava a Meltingpotu Zlata Holušová řekla, že je to poprvé, co se Meltingpot uskuteční i někde mimo Colours.

"Mě baví na reBarboře, že jsou to témata skutečně osobní, že jsou o tom, co zajímá každého z nás. Myslím, že program je vyvážený, že všechny sloty můžou být objevné pro lidi, kteří se s tím setkají. Samotné vodíkové téma je třeba obrovské a stejně tak téma neobvyklých potravin a jídla, určitě každého bude zajímat jak chutnají cvrčci a podobně," řekla Holušová.

Zahraničním hostem diskuzního fóra bude Manuel Mesquita z Lisabonu. "Patří do týmu organizátorů portugalského festivalu Boom, který je mimořádně zaměřen s velkou pečlivostí na ekologii a udržitelnost, takže tam určitě bude mluvit o zkušenostech z Portugalska v tomto ohledu,“ řekla Holušová.

Mezi partnery reBarbory patří rozvojový program POHO2030, jehož zástupci ve festivalovém areálu představí svou vizi proměny krajiny po hornictví. Pořadatelé festivalu chtějí dokázat, že i při organizování velké kulturní akce je možné minimalizovat dopad na životní prostředí, a budou lidem nabízet jako upomínku i trvale udržitelné předměty.

"Jdeme trochu i do virtuální formy. Lidé si budou moci s organizací Plant-for-the-Planet ke vstupence případně i na akci zakoupit strom. Je to strom, který organizace, která je pod záštitou OSN, vysadí v Ghaně. Přinášíme peníze a práci přímo lidem v Ghaně a zároveň je tam nejlepší prostředí pro růst stromů," řekl Ostárek. Lidé podle něj budou mít památku na festival a také se stanou součástí lesa reBarbora. "Zároveň tím pomůžou i planetě, protože sníží svou uhlíkovou stopu," řekl pořadatel.

