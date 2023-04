Na hromadě odpadů v Tichém oceánu žijí pobřežní organismy, uvádí studie

Karel Zvářal 19.4.2023 11:12 Reaguje na Michal Uhrovič

Mě vždycky dojímají ta chytrá řešení, kterých je plný éter. Oč lepší by to bylo spálit, ale to ne, to by bylo "neekologické"! To jsou potom ta Debilova "chytrá řešení".

