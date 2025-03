Na japonském ostrově objevili 42 let starého albatrose. Stal se nejstarším volně žijícím ptákem v zemi

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | USFWS Endangered Species / Flickr Druh se až do roku 1951 považoval za vyhynutý než odborníci na Torošimě objevili kolonii asi 10 ptáků.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Japonští vědci stanovili nový rekord v délce života albatrosa bělohřbetého, která je nyní 42 let a sedm měsíců. Opeřence objevili v listopadu na jednom z japonských ostrovů. Před lety jej přitom považovali za vyhynulého, napsal web The Asahi Shimbun.Ornitologové věk potvrdili díky pásce na noze albatrose, který hnízdil na neobydleném ostrově Torišima vzdáleném asi 580 kilometrů jižně od Tokia. Na pásce bylo datum vyklubání 24. března 1982, čímž albatros bělohřbetý překonal rekord v přežití svého druhu o skoro pět let. Do té doby bylo nejstaršímu zaznamenanému albatrosu bělohřbetému 37 let a osm měsíců.

Opeřenec se navíc stal také nejstarším volně žijícím ptákem v Japonsku, kterým dosud byl buřňák světlečelý s věkem 36 let a osm měsíců.

Albatros bělohřbetý má rozpětí křídel přes dva metry a většinu života tráví na moři. V Japonsku podle odhadů v minulosti žilo kolem 100 000 jedinců, v 19. a 20. století se ale kvůli honbě za jejich peřím dostali na pokraj vyhynutí. Druh se považoval za vyhynutý až do roku 1951, než odborníci na Torošimě objevili kolonii asi 10 ptáků.

Japonská vláda se v roce 1979 rozhodla, že se všechna nově narozená mláďata na ostrově opáskují, aby se usnadnilo jejich rozmnožování. Díky vytvoření hnízdišť se počet narozených albatrosů navýšil z 21 mláďat v roce 1982 na více než 1000 v roce 2023.

Nejstarším ptákem ve volné přírodě je dosud albatros laysanský, který žije na ostrově Midway v severním Tichém oceán nedaleko Havajských ostrovů. Podle odhadů mu je nejméně 74 let, uvedl web.

reklama